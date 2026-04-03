«Цифра брокер»: Индекс МосБиржи отступил на 0,03% до 2774,41 п.

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Индекс МосБиржи отступил на 0,03% до 2774,41 п., в то время как валютный РТС подрос на 0,33% до 1087,97 П. На долговом рынке инвесторы сохраняют осторожность: индекс гособлигаций RGBI снизился на 0,02% до 119,15 п. Рубль отыграл часть потерь к основным валютам, укрепившись к доллару США до 80,24 руб. за один доллар, к китайскому юаню подешевел до 11,64 руб. за юань.

Главным драйвером дня стала эскалация на Ближнем Востоке. Заявления президента США Дональда Трампа о продолжении жестких ударов по Ирану в течение двух-трех недель и угрозы энергетической инфраструктуре Тегерана спровоцировали панические закупки сырья. Цены на нефть марки Brent повысились на 6,56% до 107,71 долларов за баррель. Ситуацию осложняет неопределенность вокруг Ормузского пролива, где Тегеран планирует ввести сборы за проход судов.

«Группа Астра» представила финансовые результаты по МСФО за 2025 год. Выручка выросла на 18% до 20,4 млрд руб., существенный рост показателя обеспечили признание выручки от ранее осуществленных отгрузок, а также увеличение доходов от сопровождения и продажи продуктов экосистемы. При этом чистая прибыль осталась на уровне прошлого года — 6 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль за вычетом CAPEX, которая служит базой для дивидендов, просела на 19% до 3,92 млрд руб. Менеджмент планирует направить на дивиденды не менее 25% от NIC.

Разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies представил результаты по МСФО за 2025 год. Выручка группы выросла до 3,2 млрд руб., а показатель EBITDA составил 2,2 млрд руб. При этом чистая прибыль сократилась на 25% в годовом сопоставлении, составив 1,42 млрд руб. По нашим оценкам, просадка прибыли обусловлена активным инвестиционным циклом и ростом расходов на расширение штата разработчиков. В 2026 году компания ориентируется на выручку в диапазоне 4–5 млрд руб.

Новости, ожидания и торговые идеи. Индекс МосБиржи может попытаться преодолеть сопротивление в области 2800 п. Сдерживающим фактором может выступить традиционное для конца недели желание инвесторов зафиксировать прибыль.

В качестве локального сопротивления выступает зона 2820 п., значимой поддержкой остается уровень 2730 п. Инвесторам стоит следить за новостями из Персидского залива: любая деэскалация может спровоцировать фиксацию прибыли в нефтяных бумагах и переток средств в другие секторы.