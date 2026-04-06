Спикер: Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Минувшие выходные 4-5 апреля прошли под знаком сильного рубля. Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, снизился на 60,39 копейки до 79,72 руб. (-0,75%), евро подешевел на 54,11 копейки до 92,19 руб. (-0,58%), а китайский юань – на 5,35 копейки до 11,57 руб.(-0,46%). Таким образом, российская валюта укрепилась по всем трем основным валютным парам.

Рыночная динамика в пятницу, 3 апреля, была еще более оптимистичной для рубля. Китайский юань дешевел на Московской бирже, рубль рос на фоне дорогой нефти. Так, в ходе дневных торгов курс китайской валюты в 15:00 мск составлял 11,52 руб., что на 9,45 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. А к 17:03 мск юань опускался до 11,50 рубля впервые с 12 марта. По итогам торгов в 19:00 мск курс китайской валюты составил 11,50 руб., что на 11 копеек ниже уровня предыдущего закрытия.

По фьючерсным контрактам на курс доллара и евро к 15:00 по Москве наблюдалось значительное укрепление рубля. Контракт USDRUBF опустился на 46 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,81 руб. за долл.; контракт EURRUBF снизился на 80 копеек, до 92,11 руб. за евро.

На закрытии торгов 3 апреля китайский юань укрепился, установив официальный курс на уровне 6,89. В то же время, рыночный курс по итогам дня (на 16:30) составил более сильные 6,88 юаня за доллар, что подтвердило давление на американскую валюту. Утром 6 апреля тенденция к укреплению юаня сохранилась, и курс достиг 6,88.

Также утром 6 апреля курс евро к юаню упал до 7,92. Это произошло из-за ожидания трейдерами более мягкой денежно-кредитной политики ЕЦБ по сравнению с политикой ФРС США. Также это может указывать на переориентацию части резервов из евро в юань на фоне геополитической нестабильности.

Отметим, что на курс существенно повлияли рекордные покупки юаня Народным банком Китая: 4 апреля НБК провёл крупнейшую с 2015 года интервенцию, продав рекордный объём госбондов для охлаждения рынка и поддержки юаня. Эта мера оказала прямое укрепляющее воздействие на юань по отношению к основным валютам.

Сильное влияние на курсы валют оказало и решение об увеличении лимитов на добычу нефти странами ОПЕК+, принятое 5 апреля 2026 года. Страны-участницы договорились об увеличении лимитов в мае на 206 тыс. баррелей в сутки. В заседании участвовали Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Решение было принято для поддержания стабильности на мировом рынке на фоне блокировки Ираном Ормузского пролива и роста цен выше 110 долл. за баррель.

Увеличение добычи нефти оказывает сдерживающее влияние на дальнейший рост цен на нефть, который был основным драйвером укрепления рубля в предыдущие дни. Это событие создает предпосылки для коррекции нефтяных цен вниз и, как следствие, возможного ослабления российской валюты в ближайшие недели.

На котировки валют продолжает влиять конфликт на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп 5 апреля сделал заявление, в котором напомнил, что давал Ирану 10 дней для заключения соглашения или открытия Ормузского пролива. Он заявил, что «время истекает, осталось 48 часов, прежде чем на них обрушится ад». Позднее он перенес дату нанесения ударов по иранским электростанциям и мостам на среду, 8 апреля.

Данное событие оказывает двойственное влияние на рынок. С одной стороны, сохранение угрозы эскалации поддерживает нефтяные цены на высоком уровне, что также является фактором поддержки рубля. С другой стороны, перенос сроков ударов снижает остроту ситуации и создает неопределенность, что заставляет участников рынка фиксировать прибыль по длинным позициям в рубле, оказывая краткосрочное давление на российскую валюту.

Таким образом, на текущей неделе высока вероятность перехода рубля в фазу консолидации после активного укрепления конца марта - начала апреля. Фактор решения ОПЕК+ об увеличении добычи является существенным риском для дальнейшего укрепления рубля. Важными сигналами для рынка станут протоколы ФРС США и индекс потребительских цен CPI в четверг, которые определят дальнейший тренд.

Сдерживающим фактором для рубля выступает отсутствие обязательной продажи валютной выручки и приостановка бюджетного правила, которые ограничили предложение валюты на внутреннем рынке.