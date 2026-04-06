Freedom Finance: Рынок акций РФ перешел к коррекции

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global

На старте торгов в понедельник, 6 апреля, индекс Мосбиржи снижается на 0,49% до 2760 пунктов, тогда как РТС растет на 0,26% до 1080 пунктов. Расхождение объясняется валютным фактором. Рубль укрепился, поэтому долларовый индекс РТС показал рост, а рублевый индекс Мосбиржи оказался под давлением. Дополнительно на Мосбиржу давит фиксация прибыли после сильного роста нефтянки и перегретости отдельных бумаг.

Курс доллара держится вблизи 79–80 рублей, евро около 92 рублей . Рубль остается сильным за счет высокой стоимости нефти. Плюс сохраняется слабый импорт и ограниченный спрос на валюту. Это поддерживает курс, но одновременно давит на экспортеров и индекс Мосбиржи.

Brent держится около $109–110 за баррель, с утра растет примерно на 1% . Рынок закладывает риск перебоев поставок на фоне конфликта вокруг Ирана и угроз по логистике через Ормузский пролив. После недавнего роста выше $115 рынок немного стабилизируется, но остается в зоне высоких цен.

Золото корректируется, теряет около 1% и торгуется ниже недавних максимумов . Часть спроса уходит из защитных активов в доллар. Давление также идет со стороны ожиданий более жесткой денежно-кредитной политики ФРС.

Лучше рынка выглядят нефтегазовые компании, отдельные металлурги и экспортеры. Рост идет на фоне высокой нефти и слабого рубля ранее. Также могут расти бумаги с дивидендной историей на фоне ожиданий выплат.

Под давлением остаются внутренние истории - ритейл, девелоперы и отдельные IT-компании. Среди основных причин высокая ставка, охлаждение спроса и фиксация прибыли после роста.

В связи с пасхальными праздниками закрыты биржи Великобритании, Германии, Франции, Австралии и др. В Китае биржи закрыты по случаю Дня поминовения усопших.

В акциях Черкизово сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2025 г.

Главным фактором для рынков на этой неделе станет возможная развязка ситуации вокруг Ирана и сопутствующим риском для поставок нефти. Риторика США ужесточается, рынок закладывает сценарий перебоев через Ормуз. Это ключевой драйвер для сырья и глобальной инфляции.

Сегодня торги пройдут в умеренно волатильном режиме. Индекс Мосбиржи может оставаться под давлением крепкого рубля, но поддержка от нефти сохранится. Базовый диапазон на день 2730–2800 пунктов.