«Цифра брокер»: Российские фондовые индексы начали неделю на позитивной волне

Рынок накануне. Российские фондовые индексы начали неделю на позитивной волне. Покупатели перехватили инициативу после утреннего тестирования психологической поддержки, что позволило индексу МосБиржи прибавить 0,88% и закрепиться на отметке 2784,7 п. Индекс РТС на фоне укрепления рубля повысился на 2,16% до 1114,34 п.

Главным драйвером остается конфронтация между Вашингтоном и Тегераном. Ультиматум Дональда Трампа, пригрозившего ударами по иранской инфраструктуре уже во вторник, если транзит нефти не будет восстановлен, удерживает риск-премию в ценах на сырье на аномально высоком уровне. Иран пока отвергает предложения о временном перемирии, настаивая на полном прекращении огня и снятии санкций. Для российского рынка такая ситуация создает двойственный эффект: с одной стороны, дорогая нефть наполняет бюджет и поддерживает нефтегазовый сектор, с другой — укрепление рубля из-за роста экспортной выручки и паузы в покупках валюты Минфином начинает давить на маржинальность экспортеров. Мы полагаем, что до разрядки на Ближнем Востоке сырьевой сектор останется тихой гаванью для капитала, несмотря на валютные колебания.

Дополнительным фактором стабильности выступают макроэкономические данные. Мартовское сокращение денежной массы М2 на 0,5% до 130,4 трлн руб. обусловлено техническим сдвигом налоговых платежей и не означает резкого ужесточения условий ликвидности. При этом годовой темп роста агрегата ускорился до 11,9%, что сохраняет инфляционное давление и заставляет инвесторов искать защиту в акциях с высокой дивидендной доходностью. В этих условиях мы рекомендуем сохранять фокус на ликвидных акциях с понятными выплатами.

Новости, ожидания и торговые идеи. Акции «Фикс Прайс» подорожали на рекордных объемах после рекомендации совета директоров выплатить дивиденды за первый квартал 2026 года в размере 0,11 руб. на одну акцию компании. Это решение подтверждает приверженность компании распределению прибыли даже в условиях волатильности.

Сегодня индекс МосБиржи может проверит на прочность сопротивление в области 2800–2810 п., поддержкой выступает уровень 2750 п. Рынок останется крайне чувствителен к новостям из Тегерана и Вашингтона, так как завтра истекает срок ультиматума США. Кроме того, инвесторам стоит следить за презентацией обновленного ИИ от «Яндекса» и отчетом «Группы Позитив», которые зададут тон в IT-секторе. Мы ожидаем сохранения волатильности при умеренно позитивном настрое покупателей.