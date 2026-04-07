«Альфа-Капитал»: Нефть поддержала рубль, но импульс укрепления начал ослабевать

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

За минувшие сутки российский рубль продолжил уверенное укрепление. Мощным драйвером остаются высокие цены на нефть на фоне геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, вызванной ультиматумом Трампа Ирану с угрозой военных ударов если Ормузский пролив не будет открыт.

Официальные курсы валют, установленные Банком России на 7 апреля 2026 года, фиксируют тренд на укрепление национальной валюты. Доллар США снизился по отношению к рублю на 1,00 руб. и составил 78,72 руб. Евро упал на 1,18 руб., его курс – 91,00 руб. Китайский юань ослаб на 0,12 руб., достигнув отметки 11,44 руб.

На межбанке за сутки с закрытия понедельника до утра вторника российская валюта также укрепилась по отношению ко всем трем валютам. Однако к началу нового дня восходящий импульс рубля иссяк. Рынок перешел в фазу консолидации: инвесторы зафиксировали прибыль после сильного движения и заняли выжидательную позицию перед возможными геополитическими событиями.

Так, 7 апреля юань на открытии Мосбиржи остался практически на уровне закрытия понедельника, курс удерживался вблизи отметки 11,48 руб. Доллар утром демонстрировал незначительные разнонаправленные движения в районе 78,6–78,8 руб., консолидируясь после падения накануне. Евро оставался стабильным в районе 91 руб.

Индекс доллара DXY во вторник утром снова поднялся выше отметки 100, отыграв потери предыдущей сессии на фоне приближения крайнего срока, к которому президент Дональд Трамп должен заставить Иран заключить сделку по Ормузскому проливу, ранее пригрозив Тегерану нанести удары по гражданской инфраструктуре, электростанциям и мостам.

Интересную стратегию поддержки национальной валюты мы видим в Китае. Так, 7 апреля Народный банк Китая (НБК) установил центральный курс USD/CNY для торговой сессии на уровне 6,88, что выше пятничного фиксинга 6,89 и выше оценки Reuters в 6,87. Это позволяет юаню торговаться в пределах ±2% от центрального курса. Goldman Sachs ранее отмечал, что НБК не спешит снижать процентные ставки, предпочитая более тонкие инструменты для поддержки экономики и стабильности юаня.

Установка фиксинга выше ожиданий рынка – это еще один сигнал о намерении НБК сдерживать ослабление юаня. Китайское руководство обеспокоено тем, что агрессивное смягчение политики может привести к ослаблению юаня на фоне высоких глобальных процентных ставок. Это решение оказывает укрепляющее воздействие на юань по отношению как к доллару, так и к евро.

Ранее, 4 апреля, НБК провёл крупнейшую с 2015 года интервенцию, продав рекордный объём госбондов для охлаждения рынка и поддержки юаня. Эта мера оказала прямое укрепляющее воздействие на юань по отношению к основным валютам.

В минувшие сутки серьезно лихорадило нефтегазовый сектор. Утром 6 апреля июньские фьючерсы на Brent подскакивали выше 111 долл., а майские фьючерсы на WTI достигали 115 долл. Однако к концу дня ажиотаж спал: котировки Brent скорректировались до 108,70 долл., а WTI — до 110,16 долл. на фоне новостей о переговорах по 45-дневному перемирию. Утром 7 апреля оба эталона показали восходящую динамику.

Сегодня и завтра инвесторы ждут публикаций страновых отчетов по индексу деловой активности (PMI), а также выступление управляющего Федеральной резервной системы Филипа Н. Джефферсона, которые могут оказать существенное влияние на курсы валют.

Отметим, что накануне, 6 апреля президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак заявила в интервью Associated Press, что повышение процентной ставки может быть оправдано, если инфляция останется устойчиво выше целевого уровня ФРС в 2%. Согласно оценкам Кливлендского ФРС, инфляция может достичь 3,5% в апреле – самого высокого уровня с 2024 года. Ранее другие представители ФРС, включая президента Чикагского ФРС Остана Гулсби, также допускали возможность повышения ставок.

Дебаты ФРС могут оказывать разнонаправленное влияние на рубль. С одной стороны, сигналы о возможном повышении ставки ФРС укрепляют доллар на международных рынках. С другой стороны, сохранение высокой ключевой ставки ЦБ РФ (15%) делает рубль привлекательным для carry trade, что поддерживает российскую валюту. В краткосрочной перспективе рынок закладывает в цены неопределённость относительно дальнейших действий ФРС.