Freedom Finance: Фондовый рынок вырос на нервозном новостном фоне

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global:

Во вторник, 7 апреля, российский фондовый рынок опять колебался из стороны в сторону, но на этот раз, в отличие от вчерашней динамики, открывшись в небольшом минусе и завершив торги после смены тренда в конце дня в относительно небольшом плюсе. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи вырос к вечеру на 0,59%, поднявшись чуть выше 2800 пунктов, а долларовый РТС - на 0,6%.

Лидерами роста выступили акции ДВМП (+8,2%), обыкновенные акции Башнефти (+6%), «Полюса» (+2,9%), РуссНефти (+2,5%).

Акции ДВМП (+8,2%) оказались лидером роста на фоне сообщения о том, что ФАС разрешила компании DP World из ОАЭ вместе с Росатомом приобрести долю в совместном предприятии, владеющем 49% эмитента, в целях создания международного логистического оператора.

Лидерами понижения оказались акции группы «Самолёт» (-3,3%), ОВК (-2%), ГЕНЕТИКО (-1,9%), «СПБ Биржи» (-1,7%).

Акции группы «Самолёт» (-3,3%) упали без новостей от эмитента, но, скорее всего, как об этом пишут в соцсетях, в связи с тем, что инвесторы считают эти бумаги высокорискованным активом и продают, в том числе, на фоне внешних негативных событий.

Из корпоративных новостей значимым событием дня стала публикация МКПАО «Эталон» сильных операционных результатов за 1 квартал 2026 года. В 1 квартале 2026 года объем ввода нового жилья девелопером достиг 237 тыс. кв.м, что втрое выше показателя аналогичного квартала 2025 года, при этом МКПАО «Эталон» увеличило ввод нового жилья на 39% в сравнении с 4 кварталом 2025 года. Акции компании сегодня на этой новости выросли на 1,8%, обогнав рост рынка. Наша целевая цена акции МКПАО «Эталон» составляет 60 руб., рейтинг – «Покупать» (не является ИИР).

Геополитическая обстановка после жёстких заявлений и угроз президента США Трампа в отношении Ирана стала ещё более напряжённой. Трамп требует от Ирана согласиться на переговоры, угрожая в противном случае погрузить страну «в полную темноту», уничтожив всю её энергетику. Не исключено, что таким способом Трамп готовит американских избирателей и весь мир к началу наземной операции на территории Ирана, а сегодняшние удары США по острову Харк, через который Иран экспортирует 90% своей нефти, могут говорить о том, что такая операция с целью захвата нефтяных активов Ирана выглядит весьма вероятной. Нефть сорта Brent на ICE вечером подскочила в цене на 1,46% до $111,37 за баррель, при этом стоит обратить внимание, что цена американской WTI, которая, как правило, торгуется с дисконтом к Brent, уже несколько дней подряд продолжает торговаться с премией. Мы полагаем, что на текущей неделе котировки Brent могут колебаться в коридоре $107-112 за баррель. Однако возможное начало на этой неделе наземной операции США и Израиля на территории Ирана может подтолкнуть котировки в область $113-118 за баррель.

Продолжающиеся обсуждения в Российском союзе промышленников и предпринимателей темы возможного введения налога на сверхприбыль предприятий, хотя эта тема уже несколько раз опровергалась Минфином РФ, создают нервный фон для российского рынка акций, не позволяя ему расти более сильными темпами на фоне сохраняющихся высоких цен на сырьё.

Рубль извлекает преимущества из дорожающей нефти. Биржевой курс пары CNY/RUB снизился на 7 коп., до 11,41 руб. Пара USD/RUB упала на 60 коп., до 78,40 руб., а пара EUR/RUB - на 32 коп., до 90,86 руб.

Мы считаем, что завтра индекс Мосбиржи может снова показать движение в коридоре 2750-2850 пунктов. Наш прогноз по курсам доллара, евро и юаня: 78–80 руб., 89,5–92 руб. и 11,2 –11,6 руб., соответственно.