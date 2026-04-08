Freedom Finance: фондовый рынок начал сессию снижением

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global

В среду, 8 апреля, российский фондовый рынок начал утреннюю сессию вялым, но заметным снижением: индекс Московской биржи снизился на 0,9%.

Основной причиной утренней отрицательной динамики рынка стало геополитическое смягчение, которое привело к одному из сильнейших за последний год обвалов цен на нефть. Так, цена нефти Brent утром рухнула на 14% до $93,94 за баррель после того, как президент США Трамп объявил, что отложит запланированные удары по иранской энергетике на две недели и начнёт мирные переговоры с Ираном при посредничестве Пакистана в обмен на разблокировку Ираном на две недели Ормузского пролива. Последний раз такой обвал цен на нефть наблюдался в марте 2020 года, когда Всемирная организация здравоохранения признала распространение Covid-19 в мире пандемией. Таким образом, из цены Brent уходит военная премия, возможно, что временно. Сегодня цена Brent в течение дня может колебаться в диапазоне $91–98 за баррель; если утреннюю просадку «выкупят», возможно закрытие торгов вечером по верхней границе.

На фоне заявлений из США и Пакистана, а также из Израиля о двухнедельном прекращении ударов по Ирану взлетели цены биржевых металлов. Серебро утром подорожало на 7,7%, палладий – на 5,1%, цена золота выросла на 2,7% до $4861 за тройскую унцию. При этом индекс доллара DXY рухнул с утра почти на 1%.

Теперь мировые сырьевые и фондовые рынки ожидают итогов мирных переговоров между США и Ираном, которые пройдут в столице Пакистана Исламбаде 10 апреля. Фондовый рынок США пока отреагировал на новости о смягчении геополитической обстановки сдержанно, видимо, потому, что никаких гарантий прочного мира пока не достигнуто. Торги на рынке США во вторник завершились смешанно: индекс Dow Jones немного снизился, хотя другие индексы немного подросли. Зато на азиатских рынках с утра праздник на фоне обвала цен на нефть и ожиданий открытия Ормузского пролива. Сильнее всего раллируют индекс Южной Кореи Kospi (+9%) и японский Nikkei (+5,4%), поскольку эти страны в наибольшей степени зависят от импорта ближневосточной нефти.

Российский рубль на утренних торгах реагирует на геополитическое смягчение и обвал цен на нефть негативно, хотя сильного обвала российской валюты пока не наблюдается. Пара CNY/RUB идёт наверх и уже почти добралась до 11,50 руб., пара USD/RUB после открытия торгов в минусе в настоящее время тоже растёт и превысила отметку в 78,50 руб., одновременно дорожает по отношению к рублю и евро. Сегодня в течение дня пара USD/RUB может колебаться в коридоре 78-79,5 руб.

На российском фондовом рынке сегодня есть большой смысл понаблюдать за акциями золотодобывающих компаний и флагманов российской цветной металлургии на фоне ралли в металлах. Так, фаворитами сегодняшних дневных торгов могут стать акции золотодобытчиков Полюса и Селигдара, которые могут подорожать сегодня до 2300-2330 руб. и до 50,5-51 руб соответственно. Наша целевая цена акций Полюса в годовом горизонте составляет 2800 руб., рейтинг акций – «Держать» (не является ИИР). Целевая цена акций Селигдара на год 58 руб., рейтинг акций – «Держать» (не является ИИР).

А вот от покупок нефтяных акций сегодня стоит временно воздержаться, так как они все сегодня будут выглядеть неблагоприятно на фоне обвала цен на нефть, но уже, возможно, в течение пары дней подешевевшие бумаги можно будет приобретать в портфель для среднесрочных инвестиций и дивидендов.

Сегодня на фоне обвала цен на нефть и переменчивой геополитики ожидаем движений индекса Московской биржи в течение дня в диапазоне 2765–2815 пунктов.