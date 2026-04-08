«Цифра брокер»: На фоне объявления перемирия мировые цены на нефть резко упали

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Индекс МосБиржи завершил торговую сессию вторника умеренным ростом, повысившись на 0,44% до 2797,24 п., и вплотную приблизившись к психологическому барьеру в 2800 п. Индекс РТС прибавил 0,42%, достигнув 1118,98 п. В долговом сегменте настроения остаются сдержанными: индекс гособлигаций RGBI незначительно просел, на 0,03% до 118,93 п., на фоне потенциальной паузы в цикле снижения ключевой ставки Банка России на заседании в апреле ввиду неопределенности относительно воздействий внешних рисков, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке, на инфляцию в России.

В центре внимания глобального инвестиционного сообщества остается обстановка на Ближнем Востоке. За час до истечения срока ультиматума, установленного Дональдом Трампом, США и Иран объявили о двухнедельном прекращении огня. Вашингтон отказался от планов массовых бомбардировок иранской инфраструктуры, а Тегеран временно откроет Ормузский пролив. Тегеран выдвинул Вашингтону 10 требований, включая обязательство о ненападении, контроль над Ормузским проливом и отмену всех первичных и вторичных санкций. В США требования назвали рабочей основой для переговоров. При этом Иран и Оман во время перемирия смогут брать пошлины за проход кораблей через пролив, что фактически закрепляет за ним контроль над водной артерией.

На фоне объявления перемирия мировые цены на нефть резко упали, более чем на 10%. Тем не менее на текущий момент преждевременно ждать возвращения цен до докризисного уровня, поскольку для восполнения объемов предложения потребуется время на восстановление инфраструктуры. В то же время соглашение о перемирии еще не означает окончательного достижения мира между противоборствующими сторонами, поэтому исключать новых вспышек обострения конфликта и повышения волатильности на сырьевых рынках не стоит. Мы ожидаем, что цены на нефть будут оставаться на повышенных значениях в перспективе предстоящих двух недель.

С учетом временных лагов, в Россию только сейчас начинает поступать мартовская валютная выручка, поэтому, даже в случае окончательной деэскалации ближневосточного кризиса, приток иностранной валюты в страну будет оставаться повышенным в перспективе месяца-двух, что будет оказывать поддержку рублю. Мы ожидаем консолидации вблизи 80 руб. за один доллар США, но не исключаем краткосрочных всплесков волатильности в обе стороны.

Новости, ожидания и торговые идеи. «Группа Позитив» опубликовала сильные результаты по МСФО за 2025 год. Объем отгрузок вырос на 40% по сравнению с 2024 годом и составил 33,6 млрд руб., что значительно опережаем темпы российского рынка кибербезопасности, который за сопоставимый период прибавил порядка 10-15%. Компания значительно оптимизировала расходную часть: на 25% были снижены расходы на оплату труда, на 20% – расходы на отраслевые мероприятия, на 65% – расходы на маркетинг. Расширение масштабов бизнеса и контроль над расходами позволили компании вернуться в положительную зону по NIC, который составил 2,7 млрд руб., что на 5,4 млрд руб. больше значения за 2024 год. На этом фоне совет директоров уже рекомендовал дивиденды в размере 28,08 руб. на акцию. Хотя рынок отреагировал сдержанно, мы считаем, что менеджмент справился с поставленными задачами после неудачного 2024 года, и акции «Группы Позитив» по текущим ценам выглядят привлекательными для покупки.