Freedom Finance: Перемирие США и Ирана обвалило цены на газ в Европе

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:

Цены на газ на крупнейшем хабе TTF в Нидерландах с начала торгов 8 апреля обвалились на 15%, до $532 за тыс. куб. м. Эта динамика объясняется заключенным накануне перемирием между Ираном и США, так как для газового рынка главной была угроза длительной остановки поставок СПГ через Ормузский пролив. По данным МЭА, за 2025 год по этому маршруту было поставлено 112 млрд куб. м СПГ, то есть почти 20% мирового объема. Для Катара и ОАЭ это единственный канал поставок.

Падение котировок газа выглядит обоснованным, потому что рынок начал быстро убирать самую острую премию за риск. До перемирия газ дорожал на страхе физического дефицита, так как заменить катарские объемы быстро почти нечем, а альтернативных маршрутов у этих поставщиков нет. Но полностью военная премия не исчезла, поскольку перемирие рассчитано только на две недели, и даже после открытия Ормуза восстановление энергетических потоков и нормальной работы инфраструктуры займет время. При этом рынок понимает, что речь идет не о полном возврате к прежней ситуации с объемами поставок. В Катаре уже повреждены две из 14 линий СПГ, а это около 17% экспортных мощностей страны. Поэтому даже при сохранении перемирия поставки будут восстанавливаться не сразу, и часть премии за риск в ценах на газ сохранится.

В базовый прогноз до переговоров в Исламабаде, которые должны пройти 10 апреля, закладываем цены на природный газ на TTF в диапазоне $500–560 за тыс. куб. м. На горизонте двух недель при сохранении перемирия и отсутствии новых атак котировки могут уйти в коридор $470–540 за тыс. Если же переговоры сорвутся или проход через Ормузский снова окажется под вопросом, котировка быстро поднимется выше $600. Сейчас рынок торгует не баланс спроса и предложения, а политический риск.