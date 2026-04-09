«Альфа-Капитал»: Рубль укрепился к доллару и юаню, но ослаб к евро

Спикер: Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

9 апреля, согласно официальным курсам ЦБ, рубль укрепился к доллару и юаню, но ослаб к евро. Курс доллара США снизился на 44,53 копейки (с 78,74 руб. до 78,30 руб.). Это снижение произошло в условиях, когда рынок уже отыграл геополитические изменения.

Курс евро, напротив, вырос на 53,62 копейки, составив 91,56 руб. Это рост примерно на 0,59%. Такая динамика объясняется внешним фоном: на международных рынках евро пользовался спросом на фоне ожиданий более жёсткой политики ЕЦБ, в то время как доллар находился под давлением.

Разнонаправленное движение доллара и евро привело к заметному изменению кросс-курса этих валют: если 8 апреля евро стоил около 1,156 доллара, то 9 апреля — уже около 1,169 доллара, что свидетельствует об ослаблении доллара на международных рынках.

Курс китайского юаня снизился на 0,01 руб. (с 11,47 до 11,45 руб.). Хотя снижение было незначительным, оно подтверждает общий тренд на укрепление рубля к основным валютам, хотя и в разной степени.

Утром 9 апреля на межбанке основные валюты взяли курс на снижение к рублю. Доллар торговался на уровне 78,31 (-0,30%), евро – на уровне 91,32 (также -0,30%) на ожиданиях развития геополитической ситуации в мире.

За минувшие сутки индекс доллара DXY продолжил демонстрировать слабость, пробив важный психологический уровень в 99 пунктов. За предыдущую сессию индекс потерял 0,72%, закрывшись на уровне 99,14 после того, как в ходе торгов опускался до минимальной отметки 98,83, что стало самым низким значением с 11 марта. Однако с утра 9 апреля он немного укрепился и показал 99,07 (+0,03).

Цены на нефть выросли утром в четверг из-за опасений инвесторов насчет того, что поставки с Ближнего Востоке могут не возобновиться в полном объёме, а двухнедельное перемирие между США и Ираном будет нарушено. Нефть марки Brent подорожала на 2,6 долл. (2,74%) до 97,35 долл. за баррель. Стоимость нефти WTI выросла на 3,02 долл. (3,2%) до 97,43 долл. за баррель. В течение дня возможна позитивная динамика и по Urals.

На курсы валют внутри страны продолжает оказывать непосредственное влияние приостановка операций в рамках бюджетного правила до 1 июля 2026 года. Это означает, что, несмотря на то, что фактическая цена нефти превышает базовый уровень, ЦБ не проводит покупок иностранной валюты для пополнения Фонда национального благосостояния.

Это решение может оказать поддержку курсу рубля, так как в обычных условиях при высоких нефтяных ценах ЦБ покупал бы валюту, что сдерживало бы укрепление рубля.

В свою очередь, Министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,08 млн баррелей, до 464,7 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 1,59 млн баррелей, дистиллятов - на 3,14 млн баррелей.

Также 8 апреля ФРС США опубликовала протоколы своего последнего заседания. Рынок внимательно анализировал их в поисках сигналов о дальнейшей траектории процентных ставок. Участники рынка закладывают в цены задержку снижения ставок ФРС из-за сохраняющегося инфляционного давления. Это оказывает укрепляющее воздействие на доллар на международных рынках, но через кросс-курсы может оказывать влияние и на рубль.