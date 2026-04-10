«Альфа-Капитал»: Курс рубля продемонстрировал уверенное укрепление

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

За прошедшую неделю с 6 по 10 апреля 2026 года курс рубля продемонстрировал уверенное укрепление, достигнув максимальных значений за месяц. Главным драйвером восходящего тренда рубля стала дорогая нефть, однако ключевые геополитические события вносили значительную коррекцию.

10 апреля, согласно официальному курсу ЦБ, курс доллара снизился на 46,77 коп. до 77,83 рубля. Курс евро снизился на 68,28 коп. до 90,88 рубля. При этом в абсолютном выражении евро потерял больше, чем доллар, что привело к заметному изменению кросс-курса этих валют.

Курс китайского юаня снизился на 8,96 коп. до 11,3685 рубля. По сравнению с предыдущим значением в 11,45 рубля китайская валюта подешевела примерно на 0,78%.

Ключевым драйвером укрепления рубля остаётся восстановление нефтяных цен после обвала на новостях о перемирии: Brent вернулась к показателям 96,83 долл. за баррель, а WTI — 98,58 долл. Дополнительную поддержку рублю оказали ожидания позитивных результатов переговоров США и Ирана, запланированных на 11 апреля в Исламабаде.

Согласно прогнозу Reuters, сумма сборов по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в России для нефтяного сырья в апреле 2026 года составит около 700 ‌млрд руб. против 327 млрд руб. в марте (+114%) и 634 млрд руб. в апреле 2025 года (+10%). Поступления в бюджет по нефтяному НДПИ в апреле станут наибольшими с февраля 2025 года.

9 апреля были опубликованы протоколы мартовского заседания ФРС США. Публикация протоколов оказала укрепляющее воздействие на доллар на международных рынках, так как сигналы о возможном повышении ставок делают долларовые активы более привлекательными.

Важное событие произошло 9 апреля и в России: Владимир Путин подписал Федеральный закон № 96-ФЗ «О внесении изменения в статью 166-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации». Закон вступает в силу с 1 января 2027 года. Документ предусматривает осуществление Банком России подготовки и представления в Госдуму проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на очередной финансовый год и на плановый период в два года.

Поправки в Бюджетный кодекс – это фактор институциональной стабильности, который позитивно воспринимается рынком. Чёткое определение роли ЦБ в бюджетном процессе снижает неопределённость относительно будущей денежно-кредитной политики. Однако поскольку изменения вступают в силу только с 2027 года, их влияние на текущие курсы носит скорее символический характер и не оказывает немедленного эффекта на котировки.

В предстоящую неделю с 13 по 19 апреля в центре внимания окажутся четыре блока событий: динамика нефти на фоне геополитических переговоров, данные по инфляции в США и России, сигналы ключевых мировых центробанков (ФРС, ЕЦБ, Банк России), а также санкционные факторы. Эти события могут вызвать повышенную волатильность рубля и других валют.

В понедельник 13 апреля Росстат опубликует официальные данные по инфляции в России за март 2026 года. Это, пожалуй, самый важный индикатор для Банка России на предстоящей неделе, так как именно темпы роста цен остаются главным фактором при принятии решений по ключевой ставке.

В середине недели будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (CPI) в США за март. Это ключевая статистика для Федеральной резервной системы. Статистика напрямую повлияет на ожидания рынка относительно будущей политики ФРС. Более сильные, чем ожидалось, цифры могут укрепить доллар по всему спектру рынка.

Также Международное энергетическое агентство (IEA) публикует свой ежемесячный отчет о состоянии мирового рынка нефти. В отчете будут пересмотрены прогнозы спроса на 2026 год и дана оценка реальным масштабам перебоев в поставках из-за ближневосточного конфликта. В случае если IEA укажет на значительный дефицит предложения, это может вызвать новый виток роста цен на нефть, что традиционно поддержит рубль.