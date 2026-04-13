«Цифра брокер»: Давление на котировки оказало заметное укрепление рубля и коррекция в нефтяных ценах

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Торги на российском рынке акций в пятницу завершились смешанной динамикой: индекс МосБиржи обновил двухмесячный минимум, снизившись по итогам основной сессии на 0,29% до 2725,39 п., долларовый РТС прибавил 0,83% до отметки 1115,41 п. Давление на котировки оказало заметное укрепление рубля и коррекция в нефтяных ценах на фоне новостей о временном перемирии на Ближнем Востоке. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI подрос на 0,36% до 119,15 п., отыгрывая данные по индексу потребительских цен. Котировки нефти марки Brent скорректировались до $95 за баррель, рубль укрепился ко всем основным валютам: доллар США закрылся на отметке 76,86 руб., юань — 11,24 руб.

Главным макроэкономическим событием прошедшей недели для российского рынка стали данные по инфляции за март. По данным Росстата, потребительские цены выросли на 0,6%, что в годовом выражении соответствует росту на 5,86%. Показатель превысил ожидания рынка, при этом мы ожидаем, что ключевая ставка Банка России на заседании 24 апреля останется без изменений.

Геополитический фон остается волатильным: любые признаки деэскалации конфликта на Ближнем Востоке будут и дальше давить на нефтяные котировки, что негативно для российского нефтегазового сектора.

Новости, ожидания и торговые идеи. Совет директоров холдинга «ЭсЭфАй» рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2025 год в размере 172 руб. на акцию. Это обеспечивает двухзначную дивидендную доходность и подтверждает статус компании как одной из самых щедрых в финансовом секторе. Мы считаем, что до даты закрытия реестра (15 мая) интерес к ее акциям сохранится, однако после выплаты возможен затяжной дивидендный гэп, если компания не представит новых драйверов роста стоимости дочерних активов.

Котировки акций «Озона» незначительно скорректировались на фоне рекомендации финальных дивидендов за 2025 год в размере 70 руб. на акцию. Инвесторы, вероятно, уже заложили эту новость в цены и предпочли выйти из позиций после официального объявления. Мы считаем, что переход «Озона» к выплатам является важным сигналом зрелости бизнеса и его способности генерировать устойчивый денежный поток. По нашему мнению, бумага сохраняет потенциал роста за счет дальнейшего расширения доли на рынке электронной коммерции.

Мы ожидаем, что в понедельник индекс МосБиржи продолжит консолидироваться вблизи текущих уровней. Поддержкой для рынка выступает психологическая отметка 2700 п., тогда как сопротивление находится в районе 2800 п.