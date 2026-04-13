Freedom Finance: Brent поднялась выше $100 на фоне срыва переговоров США и Ирана

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:

Котировки нефти марки Brent с начала торгов 13 апреля поднялись на 7,34%, подойдя к $102,2 за баррель из-за безрезультатных переговоров между США и Ираном и на новых заявлениях Дональда Трампа о морской блокаде иранских портов. В цене вновь появилась премия за неопределенность по поводу поставок по Ормузскому проливу, обеспечивающему около 20% всего экспорта углеводородного сырья в мире. На этом фоне растет стоимость страховок и фрахта, усиливается вероятность ускорения инфляции и негатив для импортеров энергоносителей. В то же время Саудовская Аравия уже восстановила прокачку по трубопроводу East – West до 7 млн баррелей в сутки, поэтому полностью дефицитным нефтяной рынок не станет.

Официальные прогнозы пока выглядят более спокойными, но важно понимать, что они в основном сделаны до сегодняшнего витка эскалации. МВФ в январском обзоре ждал роста мировой экономики на 3,3% в 2026 году и снижения глобальной инфляции до 3,8%, при этом прямо указывал на геополитические риски как на угрозу для реализации базового сценария. ОПЕК в своем последнем Monthly Oil Market Report сохраняет прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году на 1,4 млн баррелей в сутки. МЭА заняла более осторожную позицию и понизила прогноз роста спроса до 640 тыс. баррелей в сутки, основываясь на росте цен на нефть и ухудшении макроэкономического фона.

На наш взгляд, глобальный рынок нефти находится в первую очередь под влиянием политических рисков, а не дефицита, поэтому базовым прогнозом на ближайшие дни для Brent считаем колебания в диапазоне $100–108 за баррель. Если напряженность усилится и ограничения на проход через Ормуз станут жестче, цена североморского сорта быстро поднимется до $115, если же Вашингтон и Тегеран вернутся к переговорам, часть премии за риск уйдет и котировки вновь опустятся в район $95 (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией).