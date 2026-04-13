«Альфа-Капитал»: Рубль укрепляется ниже 77 за доллар на фоне роста нефти и избытка юаня

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Банк России установил официальные курсы на 13 апреля: доллар — 76,9724 рубля (−86,42 копейки к пятнице, −1,11%), евро — 90,0120 рубля (−86,93 копейки, −0,96%), юань — 11,2521 рубля (−11,64 копейки, −1,02%). На внебирже к 10 утра рубль продолжает укрепляться сверх официального ориентира: доллар торгуется у 76,61 (−0,60% к закрытию пятницы), евро — 89,52 (−0,88%), юань — 11,21 (−0,68%). Диапазон сессии по доллару с открытия — 75,50–78,01. Пара USD/RUB пробила вниз уровень 77 рублей. На утро понедельника рыночный курс крепче официального ориентира ЦБ по доллару почти на 36 копеек: рынок снова уходит вперёд регулятора.

Индекс РТС открылся в плюсе на 0,75%, удерживая 1123 пункта — российский рынок выглядит самостоятельной историей на фоне снижающихся Hang Seng (−1,02%), Nikkei (−0,62%) и DAX (−1,31%). Последний опускается наиболее ощутимо: европейские рынки под давлением, EUR/USD — 1,1689 (−0,26%), евро немного сдаёт несмотря на то что DXY впервые за три недели пробил вниз отметку 99, торгуясь у 98,78 (+0,34%). Доллар ослаб глобально, но внутридневная коррекция вверх по DXY — реакция на провал переговоров в Исламабаде и объявление блокады. EUR/CHF — 0,9243 (−0,06%): франк крепче евро, присутствует умеренный защитный спрос. USD/TRY — 44,72 (+0,26%), турецкий маркер EM-риска незначительно ожил.

Главные события выходных — завершение переговоров США и Ирана в Исламабаде без результата и последовавшее за этим объявление Трампом морской блокады. Четырнадцать часов переговоров не принесли соглашения: вице-президент Вэнс констатировал срыв сделки, обозначив расхождения по Ормузу и ядерной программе как непреодолённые. КСИР в ответ предупредил, что любой военный корабль в проливе встретит жёсткий ответ. Блокада иранских портов вступает в силу сегодня в 17:00 мск: по заявлению американской стороны, она распространяется на суда всех стран при входе в иранские порты и выходе из них, но не затрагивает транзит через Ормуз в неиранские порты. Сразу два супертанкера развернулись у пролива — это уже физический сигнал рынку. Brent торгуется у 101,35 (+6,46% к закрытию пятницы), на ранних торгах касался 103,88. При действующей паузе бюджетного правила Минфина рост нефтяных цен влияет на рубль лишь через бюджетный контекст: чем выше Urals в апреле, тем больше объём нефтяных НДПИ (Reuters прогнозирует ~700 млрд рублей против 327 млрд в марте), тем с большим профицитом Минфин войдёт в июль — а это напрямую скажется на объёме отложенных покупок валюты при возобновлении операций.

Саудовская Аравия восстановила трубопровод «Восток–Запад» до полной пропускной способности (около 7 млн баррелей в сутки). Saudi Aramco одновременно вдвое сократила поставки нефти в Китай в мае — с 40 до 20 млн баррелей. Это сужение юаневых нефтерасчётов, потенциально отражающееся на доступности CNY в системе международных платежей, хотя на внутреннем российском рынке юаневой ликвидности избыток приобрёл новые масштабы. RUSFAR CNY по данным за 10 апреля зафиксирован на отметке 0,92%. Рублёвый RUSFAR — 14,6%. Спред достиг 13,7 процентного пункта в пользу юаня. Вмененная ставка свопа ЦБ овернайт в юанях: 09 апреля — 1,01%, 08 апреля — 1,11%, 07 апреля — 3,02%. Оба индикатора движутся синхронно вниз и рисуют одну картину: юань на внутреннем рынке настолько доступен, что обходится участникам ВЭД дешевле, чем когда-либо в этом году. Для пары CNY/RUB это означает отсутствие структурного давления роста: юаневый навес не позволяет паре идти вверх.

Принципиально новый политический контекст для EUR/USD — итоги парламентских выборов в Венгрии. Партия Орбана «Фидес» потерпела поражение, к власти пришла проевропейская оппозиция. Фон дер Ляйен немедленно назвала результат «победой Европы». Это первая смена власти в Венгрии за 15 лет и явный сдвиг в балансе ЕС: главный блокировщик европейской консолидации уходит в оппозицию. Для евро это структурный позитив — один из «токсичных» геополитических рисков внутри союза снимается. Евро не отреагировал немедленно из-за иранского шока, однако EUR/USD удерживает 1,1689 даже при падении DAX на 1,31% — нетипичная устойчивость, говорящая о том, что часть рынка уже закладывает венгерский разворот.

Рабочий диапазон на ближайшие дни — 75,5–79 рублей за доллар, и рынок сейчас тяготеет к нижней его части. Туда склоняет и рекордный юаневый профицит, и продолжающиеся продажи ЦБ в рамках зеркалирования ФНБ вместе с отсутствием операций Минфина. Верхнюю формируют три разнородных риска: возможная эскалация в Ормузе по мере вступления в силу американской блокады сегодня, перенос ожиданий по ключевой ставке ЦБ вправо из-за мартовской инфляции, а также открывающийся сегодня сезон квартальных отчётностей в США — неделя ежегодного собрания МВФ и ВБ добавит волатильности в мажорные пары. На этой же неделе выйдут мартовский CPI США (среда), ВВП КНР за первый квартал (четверг) и российский CPI (среда). Совокупность этих данных определит, пробьёт ли пара USD/RUB 75 или откатится к 78. Баланс для ЦБ выглядит рабочим: рубль у 76–78 сдерживает инфляционный импорт при высоких ценах Urals в апреле, оставляет нефтегазовые доходы бюджета в рублях на комфортном уровне и не вынуждает регулятора спешить с изменением параметров операций — которые, по официальному решению, не возобновляются до 1 июля.