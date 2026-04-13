Freedom Finance: Индекс Мосбиржи растет на фоне подорожания нефти

Торги 13 апреля на российских площадках проходят в умеренно позитивном ключе. К 12:30 мск индекс Мосбиржи прибавляет 0,23% и держится возле 2732 пунктов, РТС поднимается на 0,23% до 1118 пунктов, а индекс голубых фишек прибавляет 0,16%. Главный внешний фактор тот же, что и в последние дни. После провала переговоров США и Ирана рынок снова закладывает в цены риск затяжного конфликта и новых перебоев в поставках энергоресурсов из региона, поэтому рост их стоимости поддерживает фондовый рынок РФ.

Рубль при этом остается крепким. Курс доллара сегодня опускается на 1,12% и составляет 76,21 рубля, евро опускается на 1,39%, до 89,06 рублей, а китайский юань дешевеет на 0,93%, до 11,25 рублей. Для рынка это смешанный фон, так как слишком сильный рубль сдерживает интерес к части экспортеров, но пока этот эффект перекрывает новый скачок цен на нефть и газ.

Российская экспортная нефть Urals к обеду прибавляет 9,04% и поднимается до $100,62 за баррель, эталонный сорт Brent дорожает на 7,84%, до $102,68 за баррель. Газ на хабе TTF в Нидерландах растет на 8,31% до $574,30 за тыс. куб/м. На рынке металлов лучше других смотрятся алюминий, который прибавляет 1,26% и держится у $3555 за тонну, и никель, который растет на 2,24% до $17580. Золото, наоборот, корректируется на 0,97% до $4741,20 за унцию, серебро теряет 2,70%. Рынок снова платит повышенную премию прежде всего за нефть, газ и промышленные металлы, так как угроза для логистики в регионе сохраняется.

В лидерах роста на Мосбирже в обед были Роснефть (+3,96%), РУСАЛ (+3,55%), ФосАгро (+3,27%), Татнефть (+3,04%) и привилегированные акции Татнефти (+2,55%).

По Роснефти реакция выглядит вполне понятной, компания 31 марта отчиталась по МСФО за 2025 год с выручкой 8,236 трлн рублей, EBITDA 2,173 трлн рублей и свободным денежным потоком 0,7 трлн рублей, а новый подъем Urals выше $100 за баррель улучшает ожидания по экспортной выручке второго квартала.

РУСАЛ растет вслед за стоимостью алюминия.

Татнефть так же, как и Роснефть, получает прямую поддержку от нового скачка цены нефти.

ФосАгро тоже выглядит логичным бенефициаром возврата спроса на сырьевых экспортеров.

Среди аутсайдеров Самолет (-3,11%), АК АЛРОСА (-3,04%), Норникель (-2,83%), Мечел (-2,36%) и Аэрофлот (-2,29%).

Стоимости акций Аэрофлота мешает новый скачок цен на нефть, потому что для перевозчиков это означает рост затрат на топливо и снижение маржинальности авиаперевозок.

Снижение АЛРОСА и Норникеля больше похоже на выборочную фиксацию прибыли. В Норникеле рынок сейчас явно сильнее смотрит на крепкий рубль, чем на локальный рост цены никеля.

Мечел же снова остается одной из самых волатильных бумаг второго эшелона.

Из важных корпоративных событий сегодня в центре внимания НОВАТЭК, ДОМ.РФ и Группа Астра. У НОВАТЭКа закрывается реестр под дивиденды 47,23 рубля на акцию. ДОМ.РФ и Астра сегодня рассматривают выплаты за 2025 год. По Астре рынок, вероятно, ждет небольшой дивиденд. По моей оценке, ориентир может быть около 4,5–5 рублей на акцию, исходя из политики не менее 25% скорректированной чистой прибыли за вычетом CAPEX. По итогам 2025 года этот показатель составил 3,928 млрд рублей, а число акций компании равно 210 млн.

Вне индекса хуже рынка выглядит ЕвроТранс. Бумага теряет 14,55%. Давление на нее идет на фоне двух технических дефолтов по облигациям за месяц. Дополнительно ситуацию ухудшило решение Мосбиржи перевести девять выпусков облигаций компании в третий уровень листинга.

На макроуровне новых событий сегодня почти нет. При этом рынок уже смотрит на заседание Банка России 24 апреля. Ключевая ставка сейчас составляет 15% годовых, а мартовская инфляция, по оценке ЦБ, была на уровне 5,9%. На наш взгляд, пространство для более быстрого снижения ставки пока остается ограниченным, поэтому на заседании 24 апреля мы ожидаем ее снижения на 50 б.п. или сохранения на прежнем уровне.

Мои ориентиры на завершение сессии для доллара, евро и юаня составляют 76–78, 89–91 и 11,10–11,35 рубля соответственно. Прогноз по индексу Мосбиржи на закрытие торгов 13 апреля вижу в диапазоне 2715–2765 пунктов, по индексу РТС в коридоре 1110–1135 пунктов. Пока Urals держится выше $100 за баррель, а газ в Европе снова быстро дорожает, российский рынок сохраняет хорошие шансы закрыть день в плюсе.