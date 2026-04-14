«Альфа-Капитал»: Нефть, Ормуз и крепкий рубль

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

К полудню понедельника индекс Мосбиржи держится у отметки 2726 пунктов — формально +0,05% к пятничному закрытию, но картина за день уже дважды менялась. Утренняя сессия открылась ростом к 2754 (+1,07%) — рынок отыгрывал новый виток нефтяного ралли из-за провала переговоров США и Ирана в Исламабаде. К середине дня весь этот плюс улетел обратно: индекс ушёл в боковик около 2726–2730, не найдя убедительного покупателя после первого импульса. Психологическая отметка 2750 сейчас — ближайшее сопротивление.

После 14 часов переговоров в Исламабаде Вэнс объявил, что сделки нет: стороны разошлись по ядерной программе и контролю над Ормузом. Иранский МИД признал разногласия по двум-трём ключевым пунктам. Ответ Трампа последовал немедленно: с 17:00 мск (10:00 ET) США начинают морскую блокаду иранских портов. Под неё попадают все суда, входящие или выходящие из иранского прибрежного района, независимо от флага. Суда в транзите через Ормуз в неиранские порты пропускают, но два супертанкера уже развернулись у пролива после публикации. Британия от участия в блокаде отказалась, НАТО выразило «озабоченность». В этом контексте Brent прибавляет +7,76%, торгуясь у $102,59 — возврат выше $100 после коррекции прошлой недели.

Нефтяники — в очевидных лидерах: Роснефть +3,65%, Татнефть +2,62%, Лукойл +1,62%, Сургутнефтегаз обычка +0,93%, привилегированные +0,70%, Газпром +1,56%. Однако прямая трансмиссия Brent в индекс Мосбиржи по-прежнему ослаблена — рубль сегодня укрепляется резко и синхронно по всем парам: USD/RUB к полудню 75,94 (-1,46%), CNY/RUB 11,13 (-1,42%), EUR/RUB 88,94 (-1,52%). Доллар ниже 76 рублей — новый ориентир, которого не было несколько недель. Поэтому эталонная нефть в долларах прибавляет почти 8%, а рублёвые доходы растут значительно скромнее. Для экспортёров это привычные ножницы, однако все прогнозы теперь сводятся к наметившемуся долгосрочному тренду — и именно поэтому акции нефтяников идут вверх уверенно, но достаточно скромно.

Один из главных бенефициаров дня — ФосАгро: +3,18%, до 7032 рублей. Ормузская блокада напрямую ограничивает транзит конкурирующих поставщиков удобрений с Ближнего Востока, а российские мощности по-прежнему с открытым экспортным окном. Параллельно сегодня проходит заседание совета директоров компании. Рынок смотрит на бумагу с интересом, хотя итогов СД пока нет.

Алюминий на LME поднялся до четырёхлетнего максимума на фоне объявления блокады — металл и без того дорожал после атак на заводы Персидского залива, а новый виток эскалации добавил ещё одну волну. РУСАЛ прибавляет +2,76%, En+ лишь +0,19% — значительную часть движения рынок уже переоценил за последние недели. Фьючерс на никель +2,11% на ожиданиях восстановления промышленного спроса.

В другую сторону — драгметаллы: GC теряет -0,81%, серебро -2,48%, платина -0,79%. В таких условиях рисковые активы берут верх над защитными, а фиксация прибыли в драгметаллах продолжается. Полюс снижается на -1,29%, ЮГК -1,79%. Обсуждение налога на сверхприбыль стало дополнительным давлением: аналитики оценивают новый сбор для Полюса в 47–48 млрд рублей, для ФосАгро — в ~13 млрд. Полюс платит условно больше, ФосАгро — меньше, но для обеих бумаг это уже заложенная в цену тема.

Норникель -3,23%, АЛРОСА -3,46%: никаких свежих корпоративных историй, скорее просто выход из неликвидных историй в день активной торговли нефтянкой. Аэрофлот теряет -2,43% — нефть по $100+ это прямое давление на топливную себестоимость. VK -2,23%, Ozon -1,86% — IT-сектор вне геополитического контекста.

ВТБ сегодня в плюсе +1,44%, Сбер почти без изменений (-0,37%). Последний повысил прогноз по ключевой ставке и инфляции на 2026 год. Рынок при этом закладывает снижение ставки до 14,5% к концу года — следующее заседание ЦБ 24 апреля.

Из внешнего контекста: американский CPI за март — 3,3% г/г, рекорд с мая 2024-го; индекс потребительских настроений Michigan упал до 47,6 — исторический минимум. Для ФРС это аргумент против смягчения, что поддерживает доллар и создаёт дополнительное давление на рисковые активы глобально. В пятницу Goldman Sachs публикует квартальные результаты — официальный старт сезона отчётностей в США.

Неделя обещает быть насыщенной: ежегодные собрания МВФ и Всемирного банка, данные по торговому балансу Китая во вторник, российский CPI в среду, ВВП КНР за I квартал и Биржевой форум Мосбиржи в четверг, Лавров в Турции в пятницу. Апрельское заседание ЦБ 24-го уже отчётливо в прицеле участников рынка. При дальнейшей эскалации в Ормузе нефтяные доходы бюджета продолжат превышать плановые, что формирует подпорку для рубля и косвенно — для долгового рынка. Сдерживающие факторы: крепкий рубль снижает рублёвую выручку экспортёров, ускорение инфляции в США усложняет глобальный риск-аппетит, а рынок акций пока не нашёл покупателя, способного удержать утренние уровни. Рабочий диапазон на ближайшие дни — 2710–2760 по IMOEX.