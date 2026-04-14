«Цифра брокер»: Российский рынок акций начал неделю без единой динамики

Рынок накануне. Российский рынок акций начал неделю без единой динамики: индекс МосБиржи опустился на 0,1% до 2722,69 п., в то время как долларовый РТС прибавил 0,85%, закрывшись на отметке 1124,88 п. Главным драйвером стала нефть — котировки марки Brent выросли на 5,16% до 99,9 долларов за баррель на фоне новостей о блокаде Ормузского пролива со стороны США. Рубль на этом фоне укреплялся: доллар США потерял 0,82%, опустившись до 76,23 руб., юань просел до 11,15 руб. На рынке госдолга индекс RGBI подрос лишь 0,03% до 119,19 п.

На Ближнем Востоке новый виток геополитической напряженности после объявления США о блокаде Ормузского пролива. Для российского рынка это неоднозначный фактор: с одной стороны, рост цен на сырье поддерживает доходы экспортеров, с другой стороны, риски эскалации и перебои в логистике давят на аппетит к риску.

Внутренним негативом стали расчеты по возможному налогу на сверхприбыль банковского сектора. По нашим оценкам, изъятие 270 млрд руб. может лишить финансовый сектор значительной части инвестиционного ресурса и ударить по дивидендным перспективам. При этом укрепление рубля, вызванное притоком валютной выручки и паузой в покупках валюты Минфином, сдерживает рост индекса МосБиржи, делая акции экспортеров менее привлекательными в моменте из-за снижения рублевой выручки.

Новости, ожидания и торговые идеи. Котировки акций МКБ выросли на новостях о реорганизации и объявлении цены выкупа у акционеров на уровне 10,35 руб. за бумагу. Это значительно больше текущих рыночных котировок, что спровоцировало повышенный спрос. Мы полагаем, что бумага продолжит стремиться к цене выкупа, однако инвесторам стоит учитывать риски ликвидности после завершения корпоративных процедур.

Котировки акций «ЕвроТранса» упали на фоне отзыва кредитного рейтинга и новостей о многомиллиардных исках к структурам компании. Рынок крайне болезненно реагирует на риски обслуживания долга в условиях высоких ставок. Мы рекомендуем проявлять осторожность и избегать покупок на текущем снижении, так как неопределенность относительно финансовой устойчивости эмитента остается высокой.

Сегодня мы ожидаем сохранения волатильности на рынке в пределах коридора 2700–2750 п. по индексу МосБиржи. Поддержкой выступит дорогая нефть, сопротивлением — крепкий рубль. Инвесторы будут следить за итогами внеочередного собрания акционеров ВТБ по конвертации акций, которое состоится во вторник, и новостями от «Яндекса» по дивидендам. На внешних рынках фокус сместится на данные по промышленной инфляции в США и торговому балансу Китая, что задаст вектор движению цен на металлы.