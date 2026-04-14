«Альфа-Капитал»: Рубль укрепляется четвёртый день подряд на фоне валютного навеса предложения

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Банк России установил официальные курсы на 14 апреля: доллар — 76,2489 рубля (−0,72 рубля к 13 апреля, −0,94%), евро — 89,1373 рубля (−0,87 рубля, −0,97%), юань — 11,1338 рубля (−0,12 рубля, −1,05%). Рубль укрепляется по всем трём парам четвёртый торговый день подряд. На внебиржевых торгах к 9 утра доллар торговался у 76,16 рубля (+0,14% к закрытию понедельника), евро — 89,59, юань — 11,17. Спред между официальным ориентиром ЦБ и рыночными котировками по доллару — около 9 копеек, это околонулевой темп: рынок ходит вровень с регулятором. Диапазон сессии по доллару с открытия — 75,95–77,08, и пара уже заглядывала ниже 76. Именно эта психологическая отметка формирует ближайшую точку притяжения.

С конца марта по 14 апреля доллар потерял около 7 рублей — более 8% на основе данных ЦБ. Темп апрельского укрепления один из наиболее выраженных за последние 12 месяцев. Индекс РТС накануне удерживался у 1124 пунктов: российский рынок продолжает вести себя как самостоятельная история, тогда как DAX снизился на 0,26%, а Hang Seng прибавил 0,47%. Nikkei сегодня утром прибавляет 2,38% — умеренный риск-аппетит в Азии сохраняется.

Главный операционный фактор сегодня — продолжение активных продаж валюты крупными экспортёрами. По данным «Коммерсанта» со ссылкой на источники в банковском секторе, объём продаж в апреле может достичь $5–8 млрд, а в мае — $10 млрд. Это форсированная конвертация выручки, накопленной при высоких ценах на сырьё в январе–феврале: аналитики SberCIB оценивали среднюю цену российской нефти в марте около $77 за баррель, что резко выше $41–45 в январе–феврале. При действующей паузе бюджетного правила до 1 июля этот поток не компенсируется покупками Минфина, а ЦБ ограничен ежедневными продажами в рамках зеркалирования ФНБ в размере 4,62 млрд рублей. Так и складывается асимметрия тянущая рубль вверх: предложение валюты на межбанке структурно превышает спрос. Юаневая ликвидность остаётся в режиме рекордного профицита. RUSFAR CNY по данным на 10 апреля — 0,92%. Индикатор близок к исторически минимальным отметкам.

С визитом Сергея Лаврова в Пекин (14–15 апреля) стартовали переговоры с Ван И по украинскому вопросу, ормузскому кризису и координации в рамках ООН, БРИКС и ШОС. Для валютного рынка содержательнее всего тот факт, что Россия и Китай совместно заблокировали резолюцию Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу, а глава РФПИ Кирилл Дмитриев параллельно находится в Абу-Даби — без предварительного анонса. Координация идёт сразу на нескольких треках. Для юаневого расчётного контура это означает сохранение политической поддержки существующей инфраструктуры платежей.

Пресс-секретарь Минобороны Ирана Реза Талаи-ник добавил жёсткий сигнал: любое военное вмешательство иностранных государств в дела Ормузского пролива приведёт к обострению кризиса и создаст угрозу глобальной энергетической безопасности. Это заявление вышло на фоне сообщений о переброске американских тральщиков из Тихого океана в сторону Ближнего Востока — рынок читает его как предупреждение на случай военной операции по разминированию Ормуза. Следующий раунд переговоров США–Иран ожидается 16 апреля.

Любопытная диспозиция сложилась в торговой статистике Китая за март: экспорт вырос всего на 2,5% г/г при ожиданиях +8,3%, тогда как импорт прибавил +27,8% при прогнозе +11,1%. Экспортный провал объясняется прежде всего транспортными сбоями из-за блокады Ормуза. Импортный рывок отражает ускоренные закупки сырья и промышленных товаров впрок, а вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн уже анонсировал специальный план по дальнейшему расширению импорта. Это структурный сигнал для российского экспортного потока в юанях: китайский спрос на сырьё продолжит поддерживаться государственной политикой.

На глобальном валютном рынке доллар продолжает скользить: DXY — 98,14, новый минимум после нескольких недель курсирования вблизи 99–100. EUR/USD — 1,1764 — евро удерживает позиции выше 1,17, несмотря на то что DAX в понедельник снижался. Рынок постепенно закладывает сдвиг в балансе ЕС после победы проевропейской оппозиции в Венгрии и продолжает ценить три повышения ставки ЕЦБ до конца 2026 года на фоне энергетической инфляции. EUR/CHF — 0,9216 (+0,05%), швейцарский франк чуть слабее евро, но USD/CHF — 0,7834 (−0,04%) — доллар теряет даже к защитному активу. Это нетипично: обычно в геополитической эскалации доллар перетягивает защитный статус на себя, сейчас же рынок оценивает инфляционный ущерб от конфликта выше, чем защитную премию USD. USD/TRY — 44,72 (+0,14%) — маркер EM-риска продолжает незначительно шевелиться, но о системном давлении на развивающиеся рынки речи нет.

Сегодня выходит PPI США за март: консенсус — +4,6% г/г против +3,4% в феврале. Горячий PPI после CPI +3,3% г/г (крупнейший месячный рост с июня 2022 года) окончательно закрепит нарратив о паузе ФРС и лишит DXY опоры для восстановления. Одновременно сегодня отчитываются JPMorgan, Citi, Wells Fargo и BlackRock — результаты определят, способен ли S&P 500 продолжить пятничный импульс.

Сильный рубль оказывает ощутимое перераспределительное воздействие на внутреннюю экономику. Импортёры выигрывают, экспортёры, напротив, получают меньше рублей на единицу выручки — и это уже начинает проявляться в кредитном поведении. Максимальные ставки по банковским вкладам к маю ожидаются ниже 13%, что свидетельствует о последовательной переоценке рынком цикла снижения ключевой ставки ЦБ: привлекательность рублёвых инструментов постепенно снижается, хотя дифференциал с юаневыми ставками (~0,9%) остаётся колоссальным. Рынок недвижимости демонстрирует схожую остывающую динамику: продажи дорогих новостроек в марте упали на 54% г/г, индекс NF Group зафиксировал стагнацию (33 балла из 100 — уровень хуже, чем в кризисном 2022 году), а размер среднего ипотечного кредита сокращается. В совокупности эти данные работают в пользу ЦБ: перегрев спроса сдувается широким фронтом — в промышленности, услугах, потребительском кредитовании и недвижимости одновременно.

Рабочий диапазон на ближайшие дни — 75–78 рублей за доллар, с тяготением к нижней части. Провал переговоров в Исламабаде, в который рынок верит больше позитива, 16 апреля способен немедленно пересмотреть геополитическую премию, горячий PPI сегодня может ненадолго оживить DXY, а иранские предупреждения о военном вмешательстве добавляют неопределённости. Инфраструктурный риск второго полугодия остаётся в фокусе: при возобновлении операций Минфина 1 июля накопленный объём отложенных покупок валюты развернёт регуляторную опору в обратную сторону. ЦБ в этой конфигурации располагает пространством для манёвра: рубль у 76 сдерживает инфляционный импорт, снятие перегрева охватило сразу несколько секторов экономики, а ожидание ставок по вкладам ниже 13% к маю указывает на то, что рынок уже закладывает следующий шаг смягчения как базовый сценарий.