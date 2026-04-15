«Цифра брокер»: Наблюдательный совет ДОМ.РФ рекомендовал выплатить рекордные дивиденды

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Российский рынок акций во вторник, 14 апреля, не продемонстрировал выраженной динамики. Индекс МосБиржи по итогам основной сессии прибавил символические 0,1%, закрепившись на отметке 2725,51 п. В то же время индекс РТС на фоне укрепления национальной валюты вырос на 0,63% до 1131,92 п. Участники рынка отыгрывали, с одной стороны, позитив от ралли в драгметаллах и, с другой стороны, давление со стороны дешевеющей нефти. Котировки марки Brent просели на 2,82% до $95,95 за баррель, отыгрывая надежды на деэскалацию между США и Ираном. В долговом сегменте индекс гособлигаций RGBI скорректировался на 0,18% до 118,97 п.

В центре внимания инвестиционного сообщества остается геополитическая повестка. Заявления Дональда Трампа о готовности Ирана к сделке и возможные переговоры в Пакистане сбили премию за риск в нефтяных ценах, что спровоцировало фиксацию прибыли в акциях экспортеров. Однако блокада Ормузского пролива американским флотом сохраняет физический дефицит сырья на рынках. На этом фоне МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2026 год на 0,2 п.п. до 3,1%, прямо связав это с военными действиями. При этом для России прогноз повышен с 0,8% до 1,1%. Для российской экономики дефицит на глобальном рынке нефти выступает положительным фактором, который позволит стабилизировать бюджет после слабого начала 2026 года.

Новости, ожидания и торговые идеи. Наблюдательный совет ДОМ.РФ рекомендовал выплатить рекордные дивиденды по итогам 2025 года в размере 246,88 руб. на акцию. Общая сумма выплат составит 44 млрд руб., что соответствует 50% чистой прибыли. Дивидендная доходность на текущих уровнях составляет около 10,9%. Устойчивое финансовое положение и высокие дивидендные выплаты делают кейс ДОМ.РФ одним из самых надежных и привлекательных для инвесторов на российском рынке акций.

«Норникель» активно ищет замену выбывающему спросу на палладий со стороны автопрома, делая ставку на водородную энергетику и микроэлектронику. Прогноз о дополнительном спросе в 3-5 тонн к 2027 году — это сильный сигнал о том, что менеджмент видит потенциал в данном направлении. На наш взгляд, акции компании вновь становятся интересными для инвесторов после коррекции, которая началась в марте на фоне падения цен на металлы при перетоке капитала на рынки нефти и газа.

Акции «Самолета» взлетели на новостях о заседании совета директоров по вопросу внутригрупповой передачи долей. Рынок воспринял это как подготовку к оптимизации структуры или возможной продаже части активов. На наш взгляд, текущий импульс может быстро угаснуть без подробностей относительно происходящих изменений внутри компании. Мы сохраняем осторожную позицию в отношении акций девелопера в ожидании отчетности за 2025 год, публикация которой планируется в конце апреля.

Мы ожидаем, что индекс МосБиржи продолжит консолидацию в диапазоне 2700–2750 п. Рынок будет пристально следить за новостями из Пакистана, где могут начаться очные переговоры США и Ирана. Любой прогресс в диалоге усилит давление на нефтяные котировки, но поддержит аппетит к риску в акциях внутреннего спроса. Инвесторам стоит обратить внимание на финансовые результаты «Озон Фармацевтика» за 2025 год (15 апреля).