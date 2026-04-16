«Альфа-Капитал»: Рынок уводит доллар ниже официальных ориентиров

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Банк России установил официальные курсы на 16 апреля: доллар — 75,2346 рубля (−61,86 копейки, −0,82%), евро — 88,7303 рубля (−52,53 копейки, −0,59%), юань — 11,0334 рубля (−5,76 копейки, −0,52%). Это минимальный официальный курс доллара с марта 2023 года. На внебиржевых торгах утром доллар открылся у 76,00, но к 10 часам торгуется у 75,66 рубля (−0,45%), евро — у 89,29, юань — у 11,10. В ходе сессии доллар касался отметки 74,60 — рынок ненадолго ушёл ниже официального ориентира почти на рубль, обозначив новый локальный минимум. Спред между рыночным и официальным курсом по итогам утра — около 43 копеек в пользу рубля, асимметрия предложения сохраняется.

Апрельский тренд укрепления рубля приобрёл масштаб, который уже сложно объяснить одним фактором. С конца марта официальный курс доллара снизился с 81,25 до 75,23 рубля — падение почти на 7,4%, или около 6 рублей. Именно эта амплитуда приближает апрель 2026 года к числу наиболее резких месяцев укрепления рубля за последние несколько лет.

По данным на 15 апреля, ставка RUSFAR CNY опустилась до 0,68% против 3,04% двумя днями ранее. Рублёвый RUSFAR составил 14,53%. Мы видим структурный избыток юаневого предложения на внутреннем рынке: экспортёры конвертируют выручку в рубли для покрытия текущих расходов, и этот поток пока не встречает сопоставимого спроса. С другой стороны тот же колоссальный разрыв между стоимостью юаневого и рублёвого фондирования — почти 14 процентных пунктов — делает хранение юаня на внутреннем рынке экономически нецелесообразным и ещё больше усиливает стимул к конвертации. Так формируется навес предложения CNY/RUB и давит на пару вниз, не давая восстановиться, и одновременно поддерживает общее укрепление рубля.

Argus при этом сообщает, что нефть марки Urals в апреле подорожала на 42% месяц к месяцу и торгуется вблизи 12-летних максимумов около $100 — скидки к Brent по данным Reuters сократились до $15–17 за баррель против $25 в начале года. Нефтегазовые поступления в апреле могут составить 1,1–1,2 трлн рублей — больше, чем за весь первый квартал вместе взятый. При паузе бюджетного правила до 1 июля этот поток не компенсируется покупками Минфина, что предвещает дальнейшее усиление предложения.

На глобальном валютном рынке доллар продолжает слабеть широким фронтом. DXY к 10 мск торгуется у 97,81. EUR/USD — 1,1803: евро удерживается выше 1,18, несмотря на то что сегодня выходят минутки с прошлого заседания ЕЦБ, где регулятор, по информации Bloomberg, склоняется к сохранению ставки в апреле. Занятная рассинхронизация: рынок удерживает евро у максимумов, даже не ожидая повышения ставки — значит, покупают не за дифференциал, а против доллара. USD/CHF — 0,7809: доллар проигрывает даже франку, то есть классическому защитному активу, что нетипично для периода геополитической напряжённости и говорит о том, что инфляционный ущерб от конфликта оценивается рынком выше, чем защитная функция USD. USD/CNH — 6,8155, юань минимально крепче доллара.

Хедж-фонды по данным Bloomberg за последние сутки резко сокращают длинные позиции в долларе и переходят в короткие — кумулятивная позиционная картина по DXY теперь уже устойчиво медвежья. Профессор Рогофф, бывший главный экономист МВФ, публично назвал доллар переоцененным примерно на 20% — редкий случай, когда академическая оценка и рыночное позиционирование совпадают.

ВВП Китая за первый квартал: +5% г/г при прогнозе +4,8% и +1,3% кв/кв — рост ускорился сильнее ожиданий благодаря экспортной активности до блокады Ормуза. Это поддерживает китайский спрос на российское сырьё и сохраняет обоснование для высоких объёмов торгов CNY/RUB.

Второй раунд переговоров США-Иран обсуждается, но официально не запланирован. Вице-президент Вэнс подтвердил, что мяч на стороне Тегерана, а перемирие формально истекает 21 апреля — это ближайшая развилка. Рынок нефти читает ситуацию осторожно: Brent торгуется у $95.

Вчерашние размещения ОФЗ 26253 (129,58 млрд рублей, доходность 14,87%) и ОФЗ 26244 (72,67 млрд, доходность 14,68%) прошли с перекрытием спроса, что подтверждает: при ставке ЦБ в 15% кривая ОФЗ уже выглядит с премией к ожидаемому циклу снижения. Аналитики, опрошенные ЦБ в этой декаде, повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 14,1% и инфляции до 5,5%, но это не мешает рынку закладывать снижение 24 апреля: большинство опрошенных «Известиями» аналитиков называют -50 б.п. базовым сценарием.

Недельные данные по инфляции от Росстата за 7–13 апреля — ноль. Неделей ранее показатель составлял 0,19%, а в начале года регулярно превышал 0,30–0,40%. Годовой темп на 13 апреля — 5,77–5,86% г/г по разным оценкам. ЦБ в своём пресс-релизе отметил, что рост цен в марте остался вблизи уровня февраля, ценовые ожидания предприятий в апреле почти не изменились и остаются ниже средних значений 2025 года.

Рабочий диапазон на ближайшие дни — 74–77 рублей за доллар, с тяготением к нижней части. Если Brent просядет на позитиве от переговорного стола, а геополитическая премия в рубле частично рассосётся, что может ненадолго вернуть пару USD/RUB к 76–77. Для ЦБ баланс пока выглядит приемлемым: рубль у 75 сдерживает инфляционный импорт, даёт бюджету максимально использовать апрельский нефтегазовый прилив и сохраняет аргументы для снижения ставки 24 апреля — которое нулевая недельная инфляция превратила из вероятного сценария в почти неизбежный.