Freedom Finance: Индекс Мосбиржи растет на фоне дорогой нефти и ослаблении рубля

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global

Торги 16 апреля на российских фондовых площадках проходят в умеренно позитивном ключе. К 12:20 мск индекс Мосбиржи прибавляет 0,71% и держится у 2759,83 пункта, индекс РТС растет на 0,71% до 1155,57 пункта, а индекс голубых фишек добавляет 0,68% и находится у 18291,06 пункта. Рынку помогает сочетание двух факторов. Нефть снова дорожает, а рубль после нескольких крепких сессий начал слабеть. Для экспортеров это заметно комфортнее, и потому спрос на акции сегодня стал шире.

На валютном рынке рубль корректируется вниз. Доллар растет на 0,41% до 76,31 рубля, евро прибавляет 0,25% и держится у 89,89 рубля, юань поднимается на 1,26% до 11,2 рубля. Рубль перешел к снижению после сегодняшних слов Антона Силуанова о том, что Правительство РФ рассматривает возможность более быстрого возобновления операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила, которые были приостановлены до 1 июля. Так как цена отсечения нефти в рамках бюджетного правила в текущем году все еще составляет $59 за баррель, то при текущей конъюнктуре мировых цен на нефть это будет означать покупки валюты Минфином для пополнения ФНБ, что увеличит спрос на них и как следствие стоимость. Для рынка акций это сейчас скорее плюс, так как более слабый рубль частично снимает давление с нефтяников, металлургов и других экспортеров, которым в последние дни мешала слишком крепкая российская валюта.

Сырьевой фон остается сильным. Brent прибавляет 1,42% и поднимается до $96,28 за баррель, WTI растет на 1,14% до $92,33, а Urals держится очень высоко у $117,66 за баррель. Газ на TTF прибавляет 0,79% и находится у $509,21 за тыс. куб/м. Золото растет на 0,30% до $4838,14 за тройскую унцию. В промышленных металлах фон в основном тоже позитивный. Алюминий прибавляет 0,58%, никель - 0,53%, платина - 0,74%, цинк - 0,59%. Это поддерживает интерес к сырьевым бумагам.

В лидерах роста к середине дня находятся АФК Система (+2,81%), Самолет (+2,45%), Ozon (+2,37%), Сургутнефтегаз (+2,33%) и Норникель (+2,12%).

Ценные бумаги АФК Система вероятно растут на фоне новости о намерении вывести на IPO гостиничный бизнес "Космос" и медицинский бизнес "Медси", так как это увеличит капитализацию компании и добавит финансирование на инвестиции в развитие бизнеса.

Сургутнефтегаз выигрывает от более слабого рубля и дорогой нефти.

Стоимость акций Норникеля поддерживают рост стоимости никеля и платиновой группы металлов.

Ozon и АФК Система сегодня выглядят лучше рынка на фоне общего возвращения спроса на бумаги роста и внутренние истории, так как на фоне замедления недельных темпов инфляции до нуля выросла вероятность более быстрого смягчения монетарной политики ЦБ.

Среди аутсайдеров Мосэнерго (-0,75%), АЛРОСА (-0,31%), Аэрофлот (-0,32%), Магнит (-0,28%) и Северсталь (-0,24%).

По Аэрофлоту рынок снова смотрит на дорогую нефть и риск роста топливных расходов.

В Магните заметна осторожность на фоне сильной публикации X5 за первый квартал, которая усиливает конкуренцию в секторе.

Из корпоративных новостей сегодня отдельно выделю X5 и Henderson.

Корпоративный центр Икс 5 сегодня сообщил, что выручка в 1 квартале 2026 года выросла на 11,3% г/г, до 1,19 трлн рублей, а сопоставимые продажи прибавили 6,1% г/г. При этом особенно важна структура роста. Выручка “Чижика” увеличилась на 29,8% г/г, цифровые бизнесы прибавили 26,6% г/г, а общее число магазинов выросло до 30 138. Это подтверждает, что X5 сохраняет сильные позиции в массовом продуктовом сегменте и продолжает наращивать долю в самых быстрорастущих форматах. Поэтому наш взгляд на бумаги остается позитивным. По итогам 2026 года мы ждем роста выручки до 5,25–5,35 трлн рублей, EBITDA в диапазоне 315–325 млрд рублей и чистую прибыль на уровне 112–120 млрд рублей. Наш таргет по акциям X5 сохраняем на уровне 3000 рублей, так как операционная динамика за 1 квартал пока полностью укладывается в этот прогноз.

По Henderson теперь уже можно говорить о подтвержденном умеренном ускорении бизнеса. Совокупная выручка за 1 квартал 2026 года выросла на 4,2% г/г, до 6,6 млрд рублей, при этом внутри квартала динамика улучшалась от месяца к месяцу. В январе рост составил только 0,4% г/г, в феврале уже 5%, а в марте 7%, до 2,3 млрд рублей. Это важный сигнал, так как показывает постепенное восстановление спроса после слабого старта года. Дополнительно компанию продолжает поддерживать онлайн-сегмент, доля которого в выручке за квартал достигла 22,9%. При этом темпы роста все еще нельзя назвать сильными, так как потребительский спрос остается под давлением высокой ставки и осторожного поведения покупателей. Поэтому наш взгляд на бумаги остается умеренно позитивным. Мы по-прежнему сохраняем таргет по акциям Henderson на уровне 600 рублей на горизонте 12 месяцев. Эта оценка остается актуальной, так как компания удерживает рост выручки, наращивает цифровые продажи и пока движется в рамках нашего базового сценария по 2026 году.

Во второй половине дня внимание рынка останется приковано к геополитике, риторике ЦБ после замедления инфляции и к общему движению нефти и рубля. До конца сессии жду доллар в диапазоне 76-78 рубля, евро в коридоре 89–91 рубль, юань в пределах 11,0–11,5 рубля. По индексу Мосбиржи ориентир на закрытие вижу в диапазоне 2700–2800 пунктов, по РТС в коридоре 1140–1200 пунктов. Пока Brent держится около $96, а рубль не возвращается к быстрому укреплению, шансы на продолжение умеренного роста российского рынка во второй половине дня остаются высокими.