Freedom Finance: Снижаем рейтинг акций ВТБ при сохранении таргета

Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global:

Котировки группы ВТБ в ходе торгов 16 апреля поднялись на 1,15%, до 94,82 руб. за акцию.

Конвертация бумаг банка не приведет к непосредственному изменению их стоимости: суть процесса сводится к трансформации структуры капитала. Объем обыкновенных акций увеличится за счет упразднения привилегированных. При этом сам механизм конвертации «префов» в «обычку» неизбежно предполагает их дополнительный выпуск. Такое решение утвердили акционеры банка на прошедшем внеочередном общем собрании. Выпуск дополнительных акций, особенно если он усиливает позиции одного мажоритарного владельца (в данном случае — государства), традиционно ведет к размыванию долей миноритариев. По этой причине подобные решения нередко провоцируют снижение биржевой стоимости бумаг и сокращение капитализации компании. В результате конвертации доля государства в капитале ВТБ поднимется до 75%, тогда как доля миноритарных акционеров сократится с почти половины до четверти от общего количества акций. Вместе с тем рынок уже учел негативные последствия будущей допэмиссии и размытия долей миноритариев. С начала текущего года котировки акций ВТБ продемонстрировали рост свыше 32 %, что заметно опережает динамику индекса Мосбиржи: последний за тот же период увеличился менее чем на 1%. По нашему мнению, столь уверенный рост был обусловлен ожиданиями инвесторов, основанными на том, что общий объем дивидендных выплат для действующих акционеров останется на прежнем уровне. Ведь после конвертации «префов» вся сумма дивидендов будет распределяться исключительно среди владельцев обыкновенных акций, а не между двумя классами бумагНаиболее вероятным представляется сценарий распределение между акционерами 25–30% чистой прибыли в связи с ее сокращением в прошлом году. В денежном выражении выплаты составят как минимум 9,7 руб. на акцию (при этом в рамках нашего прогноза предполагается, что привилегированных акций у ВТБ уже нет).

Мы сохраняем целевую цену по акции ВТБ на отметке 100 руб., однако в связи с сокращением потенциала роста до целевой цены рейтинг пересмотрен с «покупать» до «держать» (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией). После достижения таргета он будет перерассчитываться с учетом изменившегося количества акций эмитента.