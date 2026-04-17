Freedom Finance: Экспорт подсолнечного масла из РФ в Индию в первом квартале удвоился

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:

За первый квартал поставки подсолнечного масла в Индию в денежном выражении удвоились, достигнув $592 млн, а в натуральном выражении увеличились в 1,6 раза, до 456 тыс. тонн. За весь прошлый год эти показатели составляли $1,3 млрд и около 1,1 млн тонн соответственно, а рекордным оставался 2024 год с объемом свыше 2,2 млн тонн почти на $2 млрд. Это значит, что после более слабого 2025 года внешний спрос в начале 2026-го снова уверенно восстанавливается.

Важно, что выручка растет быстрее физического объема. Если пересчитать показатели, средняя экспортная цена тонны выросла примерно на 25%. Для сектора это хороший сигнал. Индия остается одним из ключевых рынков, а Россия обеспечивает около 55% всех поставок подсолнечного масла в эту страну. Это поддерживает загрузку переработки, экспортную маржу и инвестиции в расширение масложирового бизнеса.

Главным публичным бенефициаром этих тенденций выступает Русагро. У компании масложировой сегмент остается одним из ключевых, а его выручка по итогам 2025 года выросла на 7%, до 208 млрд руб., несмотря на модернизацию Аткарского МЭЗ. На горизонте 12 месяцев наш таргет по акции Русагро –135 руб. Потенциал роста сохраняется за счет экспорта и сильной переработки, но риски для оценки создают крепкий рубль, экспортные ограничения и колебания мировых цен на растительные масла (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией).