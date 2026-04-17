«Цифра брокер»: Российский рынок завершил основную торговую сессию четверга без единой динамики

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Российский рынок завершил основную торговую сессию четверга без единой динамики: индекс МосБиржи подрос на 0,03% до 2741,14 п., в то время как долларовый РТС снизился на 1,09% до 1134,92 п. из-за ослабления рубля. Национальная валюта потеряла 0,48% по отношению к доллару США — 76,11 руб. Правительство РФ рассматривает вопрос более быстрого возобновления операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила, приостановленных до июля. Рубль укрепился с мартовских максимумов более, чем на 12%, как раз после приостановки действия бюджетного правила на фоне резкого роста цен на нефть.

На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI прибавил 0,76% до отметки 120,05 п., отыгрывая данные по нулевой недельной инфляции. Котировки нефти марки Brent взлетели на 3,31% до $98,88 за баррель, вплотную приблизившись к психологической отметке в $100 за баррель на новостях о блокаде Ормузского пролива силами ВМС США.

Ключевым макроэкономическим драйвером остается геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Блокада иранских портов и перебои в поставках сырья создают дефицит на мировом рынке, что толкает котировки нефти вверх. Для российского рынка это фактор поддержки через доходы экспортеров, однако Банк России предупреждает о проинфляционных рисках из-за роста логистических издержек и цен на импорт.

Новости, ожидания и торговые идеи. Основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков подтвердил планы по выводу на IPO сети отелей «Космос» и медицинских клиник сети МЕДСИ уже в 2026 году. Исторически холдинг покупал активы за счет заемных средств и нагружал займами дочерние компании для ускорения их роста. С повышением процентных ставок процентные расходы сильно выросли и оказывают давление на операционные показатели АФК «Система». Акции АФК «Система» на данном этапе не являются привлекательным объектом для портфельных инвестиций, на фоне высокой кредитной нагрузки и высоких процентных ставок в экономике холдинг оказался не в самой лучшей ситуации.

Х5 отчиталась о росте выручки в I квартале 2026 года на 11,3% до 1,19 трлн руб. Темпы роста ожидаемо замедляются на фоне снижения потребительской активности. Динамика рынка продовольствия в физическом выражении в течении I квартала 2026 года демонстрировала замедление на фоне охлаждения экономики. На этом фоне динамика по трафику впервые за долгое время ушла в отрицательную зону. При этом сопоставимый средний чек показал рост на 7,9%, несмотря на замедляющуюся инфляцию. Мы полагаем, что бумаги X5 остаются качественным защитным активом, способным генерировать стабильный денежный поток даже в условиях охлаждения потребительского спроса. Но ожидаем, что по итогам 2026 года темпы роста выручки замедлятся до 14%, учитывая текущую конъюнктуру на рынке.