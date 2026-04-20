«Цифра брокер»: Главным событием прошедшей недели стали изменения геополитического ландшафта

Рынок накануне. По итогам основных торгов в пятницу, 17 апреля, российский рынок снизился под давлением нефтяных котировок. Индекс МосБиржи просел на 0,63% до 2723,94 п., индекс РТС опустился на 0,58% до 1128,29 п. Котировки нефть марки Brent потеряли за день почти 7%, закрепившись на уровне 91,92 доллара США за баррель на фоне новостей о деэскалации на Ближнем Востоке. Рубль при этом сохранил устойчивость: доллар США подешевел до 76,06 руб., а юань подрос до 11,13 руб. Индекс гособлигаций RGBI прибавил 0,03%, закрывшись на отметке 120,09 п.

Главным событием прошедшей недели стали изменения геополитического ландшафта. Соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном и решение Ирана разблокировать Ормузский пролив для гражданских судов устранили премию за риск в ценах на энергоносители. Возвращение на рынок потенциально огромных объемов сырья спровоцировало распродажи в российском нефтегазовом секторе, который традиционно занимает весомую долю в индексе. В то же время данные по инфляции в России внушают осторожный оптимизм: снижение инфляционных ожиданий населения до 12,9% дает Банку России пространство для маневра на заседании 24 апреля. Мы полагаем, что регулятор может пойти на снижение ключевой ставки на 50 б.п., что станет драйвером для акций внутреннего спроса и банковского сектора.

Новости, ожидания и торговые идеи. Наблюдательный совет ВТБ одобрил запуск рублификации субординированных облигаций: инвесторам предложат добровольно обменять валютные бумаги на новые рублевые инструменты. По нашим оценкам, этот шаг позволит банку снизить зависимость от валютных колебаний и укрепить структуру капитала.

Бумаги холдинга «Сегежа» оказались давлением после публикации отчета по МСФО за 2025 год: чистый убыток вырос в четыре раза, достигнув 88,4 млрд руб., а показатель OIBDA в IV квартале ушел в отрицательную зону. Высокая долговая нагрузка в условиях дорогих кредитов остается критическим риском для компании.

Акции МКБ возглавили рост на фоне подготовки к внеочередному собранию акционеров 25 мая. Рынок активно закладывает в цену объявленную процедуру выкупа бумаг по 10,35 руб., что предполагает премию к текущим котировкам около 30%. Мы полагаем, что до момента фиксации реестра интерес к бумаге сохранится, а любые локальные просадки будут активно выкупаться участниками рынка, стремящимися заработать на арбитражной возможности.

Мы ожидаем, что в начале недели индекс МосБиржи продолжит консолидацию в диапазоне 2700–2800 п. Уровнем поддержки выступает отметка 2700 п., сопротивление расположено на 2760 п. В центре внимания инвесторов останется динамика цен на нефть после открытия Ормузского пролива и подготовка к заседанию Банка России.