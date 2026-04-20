«Альфа-Капитал»: Рубль сохраняет устойчивость на фоне скачка нефти и ожиданий по ставке

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»:

На открытие торгов понедельника, 20 апреля, действует официальный курс ЦБ, установленный по итогам пятничных торгов: доллар — 76,0535 рубля (−3,26 копейки к пятнице, −0,04%), евро — 89,6256 рубля (+21,43 копейки, +0,24%), юань — 11,1457 рубля (−24,3 копейки, −0,22%). На внебирже к 9:30 понедельника доллар держится у 76,01 рубля (+0,02% к официальному), евро — 89,32, юань — 11,14. Пара USD/RUB открылась диапазоном 75,63–76,51, быстро нашла баланс чуть выше отметки 76 и практически замерла. Рубль входит в новую неделю сжатым боковиком — рынок ждёт.

Главная новость, с которой начинается неделя — возобновившееся полное перекрытие Ормузского пролива. 17 апреля глава МИД Ирана Аббас Арагчи неожиданно объявил об открытии пролива для коммерческих судов на период ливанского перемирия — Brent немедленно рухнул более чем на 10%, до $89–90. Но уже к вечеру пятницы, после того как ВМС США перехватили иранское судно в Оманском заливе, Иран вернул контроль в прежний режим. По данным CNN, в воскресенье ни один танкер не прошёл через пролив. Итог выходных: Brent +5,4% к утру понедельника, до $95,28, предутренний максимум — $97,50. Рубль, у которого прямой нефте-курсовой зависимости в нынешней конфигурации нет, на эту волатильность почти не отреагировал. Движение Brent в диапазоне $89–97 за четыре торговых дня — показательный пример того, как рынок оценивает геополитическую премию, которая может рассыпаться и восстановиться в течение нескольких часов.

Главный регуляторный фактор для рубля — вопрос о досрочном возобновлении операций Минфина — остаётся неразрешённым. Министр финансов Антон Силуанов в четверг заявил о рассмотрении такой возможности «в ближайшее время», и рынок уже закладывает этот сценарий в котировки: именно поэтому уверенного движения рубля вниз не происходит, хотя структура предложения валюты по-прежнему асимметрична.

Следующим непосредственным сигналом станет решение ЦБ по ставке в пятницу 24 апреля: по консенсусу аналитиков РБК и Forbes, базовый сценарий — снижение на 50 б.п. до 14,5%, причём примерно треть экспертов обсуждает шаг 75–100 б.п. Само по себе снижение отчасти учтено в ценах, но риторика пресс-конференции Набиуллиной и любой намёк на ускоренный темп смягчения снизит привлекательность рублёвых активов для операций переноса позиций.

На глобальном валютном рынке в первые часы понедельника доллар умеренно укрепляется: DXY поднялся до 98,17 (+0,28% к пятнице). EUR/USD — 1,1752 (−0,10%), евро незначительно сдаёт после того, как немецкий PPI за март вышел с взрывным +2,5% м/м против ожидавшихся скромных восстановительных значений после −0,5% в феврале. В годовом выражении показатель впервые вышел в положительную зону с 2023 года (−0,2% г/г против −3,3% ранее). Энергетический шок от Ближнего Востока транслировался в производственные издержки гораздо сильнее, чем рынок ждал. Для ЕЦБ и для Лагард, которая выступает сегодня вечером, данные осложняют и без того непростую навигацию между инфляцией и охлаждением спроса.

USD/CNH — 6,8215 (+0,12%): юань символически слабее доллара. На внутреннем рынке RUSFAR CNY по данным на 17 апреля опустился до 0,5% при рублёвом RUSFAR 14,47% — спред достиг почти 14 процентных пунктов. Юаневое фондирование на межбанке сейчас в 29 раз дешевле рублёвого — при такой разнице держать юань без конвертации экономически бессмысленно, и этот структурный стимул к продаже CNY продолжает давить на пару вниз. Объём торгов CNY/RUB держится на уровне 8–10 млрд юаней в сутки — навес предложения сохраняется.

Новый содержательный штрих — ВТБ завершает конвертацию валютных субординированных облигаций в рублёвые после принятия поправок в Налоговый кодекс. Это часть более широкой рублификации долгового рынка, которая системно сокращает институциональный спрос на валюту на межбанке. Одновременно замминистра финансов Алексей Моисеев напомнил, что иностранные инвесторы смогут вернуться на российский фондовый рынок через счета «Ин» при стабилизации геополитики — в прошлом году уже начали формироваться профильные фонды. Пока это сценарий средней срочности, но сам факт публичной прорисовки инфраструктуры для нерезидентов добавляет ещё один слой к дискуссии о долгосрочном спросе на рубль.

Рабочий диапазон на ближайшие дни — 75,5–78 рублей за доллар при тяготении к середине. Нижнюю планку по-прежнему держат юаневый профицит и продажи ЦБ, верхнюю формирует нарастающая конкретность анонса Силуанова о досрочном возврате бюджетного правила. Если Минфин примет официальное решение до конца недели, первая реакция будет быстрой и направленной вверх по паре USD/RUB. Пятничное заседание ЦБ добавит второй вектор: снижение ставки само по себе уже учтено, но любой намёк на ускоренный темп смягчения снизит привлекательность рублёвых активов. И раз оба регулятора — ЦБ и Минфин — готовятся к активным шагам одновременно, неделя будет интереснее, чем кажется по утренней флэт-картине.