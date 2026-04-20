Freedom Finance: Рынок акций РФ растет на фоне нового витка напряженности на Ближнем Востоке

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи в понедельник утром, 20 апреля, прибавляет 0,7% и поднимается до 2742,94 пункта, а РТС держится у 1128,29 пункта. Российский рынок пытается отыграть часть пятничного снижения. Спрос смещается в сторону нефтегазовых бумаг, потому что внешний сырьевой фон с утра снова стал заметно сильнее.

Brent растет на 5,17% до $95,05 за баррель, WTI прибавляет 5,73% и поднимается до $87,32. Газ TTF растет на 2,22% до $490,94 за тыс. куб/м. При этом Urals держится у $101,16 за баррель, но по сравнению с предыдущими экстремальными уровнями уже заметно ниже. На рынке драгметаллов, наоборот, идет коррекция. Золото теряет 1,40% и опускается до $4811,36 за унцию, серебро снижается на 2,46%. Для российского рынка это смешанная картина, так как нефть и газ поддерживают нефтегазовый сектор, но снижение золота и серебра давит на золотодобытчиков.

Рост нефти связан с новым витком напряженности вокруг Ирана после захвата иранского грузового судна США и сомнений в устойчивости перемирия, а золото снижается на фоне более сильного доллара.

Рубль с утра уже не укрепляется, а немного сдает позиции. Доллар поднимается до 76,16 рубля, евро до 89,51 рубля. Здесь действуют сразу два фактора. Первый это укрепление самого доллара на мировом рынке на фоне нового витка геополитической напряженности. Второй это сохраняющийся эффект от заявлений Антона Силуанова о том, что власти готовы обсудить возврат валютных операций по бюджетному правилу раньше 1 июля. Для рынка это сигнал, что при сохранении высоких нефтегазовых доходов государство может снова выйти на рынок с покупкой валюты и золота, а значит потенциал дальнейшего укрепления рубля становится более ограниченным.

В лидерах роста утром привилегированные акции Татнефти (+3,05%), Роснефть (+3,01%), обыкновенные акции Татнефти (+2,11%), ФосАгро (+1,50%) и НОВАТЭК (+1,42%).

Рост Татнефти и Роснефти выглядит логично на фоне резкого отскока Brent на 5,17% и все еще высокой цены Urals выше $101 за баррель.

НОВАТЭК поддерживает рост цен на газ и сохраняющийся интерес к теме поставок российского СПГ в Азию.

ФосАгро рынок продолжает покупать как одну из бумаг, которая выигрывает от дорогих удобрений и обсуждения ограничения цен на серу для внутреннего рынка.

В аутсайдерах Сегежа Групп (-5,66%), МКБ (-2,50%), Селигдар (-2,09%), Полюс (-1,53%) и Норникель (-1,51%).

По Сегеже давление выглядит понятным после слабой отчетности по РСБУ за 2025 год, где выручка снизилась на 19,47%, а чистый убыток вырос в 12,3 раза. МКБ продолжает корректироваться после прежнего резкого скачка на теме возможного выкупа акций и реорганизации.

Снижение Селигдара и Полюса напрямую связано с коррекцией золота на 1,40%. Норникель утром тоже идет слабее рынка. Здесь сказывается более осторожный настрой к металлургам и сохраняющиеся риски для логистики на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Из корпоративных событий сегодня в фокусе Промомед, который должен представить отчет по МСФО за 2025 год. По Т-Технологиям сегодня дата отсечки под собрание акционеров. Для всего рынка это не главный драйвер, но в отдельных бумагах локальная реакция на новости вполне возможна.

Во внешнем фоне главная тема снова Ближний Восток. В пятницу рынок поверил в деэскалацию и нефть резко просела, но теперь картина снова изменилась. Нефть Brent утром растет на 5,17%, а рынок снова закладывает риск перебоев поставок и сохранения военной премии в сырье. Для российских акций это важный разворот, потому что в начале дня инвесторы снова возвращаются в нефтегазовый сектор, а не в защитные истории, связанные с золотом.

На сегодня жду по индексу Мосбиржи диапазон 2720–2775 пунктов. По доллару жду 75,9–76,9 рубля, по евро 89,1–90,1 рубля. По Urals базовый диапазон на день вижу в районе $99–104 за баррель. Пока рынок поддерживают нефть и газ, но устойчивость этого роста будет зависеть от того, сохранится ли напряженность на Ближнем Востоке и останется ли сырье на текущих высоких уровнях.