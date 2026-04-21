Freedom Finance: «Быки» фондового рынка проявили осторожность

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global

В понедельник, 20 апреля, российский фондовый рынок провёл день в «зелёной зоне», хотя «быки» продолжали оставаться осторожными и не слишком активными. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 0,83%, а долларовый РТС подрос на 1,9%.

Сегодня мировые фондовые и сырьевые рынки были весь день сбиты с толку противоречивыми новостями относительно возможной разблокировки Ормузского пролива. Президент США Трамп продолжает категорически утверждать, что морская блокада Ирана со стороны Соединённых Штатов сохранится, и что перемирие, срок которого истекает 22 апреля, скорее всего, не будет продлено, если Иран не «согласится на сделку» с США. Переговоры США и Ирана могут возобновиться 22 апреля в Пакистане, как сообщают американские СМИ, хотя в Иране это опровергают, что снова вызвало рост цен на нефть.

Цена Brent сегодня взлетела на 5,6% до $95,49 за баррель после резкого обвала в прошлую пятницу, когда рынок надеялся на скорую деэскалацию конфликта в Иране. Однако неопределённость относительно дальнейшего перемирия уже успела значительно возрасти, при этом Саудовская Аравия заявляет, что на прошлой неделе сократила экспорт нефти через порт Янбу на 17% по сравнению с неделей ранее. Наш прогноз динамики цены Brent на текущей неделе - $89-97 за баррель. Российский бюджет на этом фоне по-прежнему сохраняет шансы зарабатывать на высоких нефтяных ценах.

Золото сегодня дешевеет на новостях о продажах драгметалла центральными банками развивающихся стран, в основном для целей поддержки национальных валют. Цена золота сегодня упала на 1,2% до $4824,4 за тройскую унцию, серебра – на 2,4% до $79,92 за унцию. На фоне очередного потенциального обострения на Ближнем Востоке привлекательность доллара, наоборот, возрастает. Ожидаем динамику золота на следующей неделе в рамках $4800-4900 за унцию.

Лидерами роста на фондовом рынке стали акции НОВАТЭКа (+3,3%), «Соллерса» (+2,4%), обыкновенные акции Татнефти (+2,5%), акции «ФосАгро» (+2,4%).

Акции НОВАТЭКа (+2,7%) выросли на сообщениях о начале активной закачки газа в европейские ПХГ на фоне окончания зимнего сезона, которая, в том числе, поддерживает высокий спрос на российский СПГ и рост цен на газ в Европе сегодня на 3%. Напомним, что европейские эксперты оценивают объём поставок российского СПГ в конце марта-первой половине апреля в 1,2 млн т, в то время как за весь март Россия поставила СПГ в Европу в размере около 1,7-1,8 млн т. Наша целевая цена акции НОВАТЭКа в годовом горизонте составляет 1600 руб., рейтинг – «Покупать» (не является ИИР).

Лидерами понижения оказались акции группы «Сегежа» (-5,3%), МКБ (-2,3%), ГК «Самолёт» (-1,9%), КАМАЗа (-1,8%).

Акции группы «Сегежа» (-5,3%) снова в лидерах роста после выхода в конце прошлой недели отчётности эмитента по МСФО за 2025 год. Санкции против российской лесной и деревообрабатывающей промышленности в сочетании с высокими банковскими процентами привели к резкому ухудшению финансовых результатов эмитента. За год чистый убыток группы «Сегежа» увеличился вчетверо и составил 88,4 млрд руб., инвесторы выходят из этих бумаг, считая их высокорискованными.

Из корпоративных событий важным событием дня стала отчётность фармацевтической группы «Промомед» по МСФО за 2025 год. Группа нарастила выручку в 2025 году на 75% до 38 млрд руб., а чистая прибыль «Промомеда» выросла по сравнению в 2,5 раза до 7,2 млрд руб. Показатель отношения чистого долга к EBITDA у эмитента в 2025 году снизился с 2,05 до 1,65. Результаты соответствовали прогнозам консенсуса аналитиков, хотя по чистой прибыли результат немного превзошёл оптимистичные ожидания. Основными драйверами роста выручки «Промомеда» является торговля высокорентабельными препаратами в области эндокринологии и онкологии. Руководство группы обнародовало также оптимистичные прогнозы на 2026 год по выручке и рентабельности по EBITDA. Сегодня мы повысили целевую цену акций «Промомеда» на 9% до 500 руб., сохранив рейтинг «Покупать» (не является ИИР).

Рубль продолжил рост на фоне дорожающей нефти. Биржевой курс пары CNY/RUB снизился на 15 коп., до 10,99 руб. Пара USD/RUB рухнула на 1 руб. 3 коп., до 74,96 руб., а пара EUR/RUB - на 1 руб. 5 коп., до 88,34 руб.

По нашим оценкам, завтра индекс Мосбиржи снова может двигаться в коридоре 2700-2800 пунктов. Наши ожидания по курсам доллара, евро и юаня: 74–76 руб., 88–90 руб. и 10,9 –11,4 руб. соответственно.