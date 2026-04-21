Финам: Ралли рынков акций под угрозой из-за новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Неделя на мировых рынках

Мировые рынки акций продолжили быстрое восстановление на прошлой неделе, отыграв практически все потери, понесенные после начала иранской войны. При этом американские индексы S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы. Дальнейшему повышению спроса на риск способствовали новые сигналы прогресса в деле урегулирования ближневосточного конфликта. Так, Израиль и Ливан объявили о 10-дневном перемирии, а Иран открыл Ормузский пролив ля прохода коммерческих судов. На таком фоне цены на нефть продолжили быстро снижаться, что несколько ослабило опасения по поводу негативных последствий конфликта для мировой экономики. Определенную поддержку акциям Штатов также оказал довольно успешно стартовавший сезон корпоративных отчетностей. По данным FactSet, к настоящему моменту свои финансовые результаты за I квартал представили 10% эмитентов из состава S&P 500, причем 88% из них превзошли консенсус-прогнозы по прибыли и 84% — по выручке. На наступившей неделе в центре внимания рынков будет оставаться ситуация на Ближнем Востоке, где наметилась очередная волна эскалации напряженности. В выходные США атаковали и захватили иранский сухогруз, направлявшийся из Китая в Иран, а Тегеран, в свою очередь, заявил о возобновлении блокировки Ормузского пролива. При этом президент США Дональд Трамп вновь пригрозил ударами по иранским мостам и электростанциям, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном по урегулированию спорных вопросов. Так что до достижения устойчивого мира в регионе, судя по всему, еще далеко. Кроме того, инвесторы в предстоящие дни будут анализировать многочисленные квартальные отчетности компаний, оценивать статданные по ведущим экономикам, а также следить за итогами ряда крупных IPO в Штатах.

МВФ в своем апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook) понизил прогноз роста глобального ВВП в 2026 г. на 0,2 п.п. − с 3,3% до 3,1%, по сравнению с 3,4% по итогам 2025 г. Прогноз на 2027 г. остался прежним − 3,2%. Ключевое влияние на ухудшение прогноза оказал конфликт на Ближнем Востоке, говорится в обзоре. Прогноз роста ВВП США в этом году был ухудшен на 0,1 п.п. до 2,3%. В 2027 г. МВФ ждет роста американской экономики на 2,1% (ранее − 2%). Также МВФ снизил прогноз роста экономики стран еврозоны в текущем и следующем годах на 0,2 п.п. − до 1,1% и 1,2%, соответственно. Оценка роста экономики Китая в 2026 г. была уменьшена на 0,1 п.п. до 4,4%, прогноз на 2027 г. остался на уровне 4%.

Объем промышленного производства в США в марте уменьшился на 0,5% (м/м), сообщила ФРС. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,1%. В феврале, согласно пересмотренным данным, подъем составил 0,7%, а не 0,2%, как сообщалось ранее. Тем временем цены производителей в Штатах (индекс PPI) в марте, по данным Минтруда страны, подскочили на 4% (г/г), максимальными темпами с 2023 г., из-за существенно подорожавших энергоносителей.

Значительный рост цен на энергоносители отдалил экономику еврозоны от базового сценария ЕЦБ, хотя и не в такой степени, чтобы оправдать повышение процентных ставок, полагает глава регулятора Кристин Лагард. «Мы находимся между базовым и неблагоприятным сценариями» из-за войны в Иране, заявила она. Рынки считают, что увеличение процентных ставок в еврозоне − лишь вопрос времени. Но, учитывая неопределенность исхода мирных переговоров между США и Ираном, они не предвидят их подъема на ближайшем заседании 30 апреля.

Согласно официальным данным, экономика Китая в I квартале 2026 г. увеличилась на 5% (г/г). Темпы роста ВВП ускорились с 4,5% в октябре-декабре и оказались лучше консенсус-прогноза на уровне 4,8%. Также стало известно, что промышленное производство в КНР в марте повысилось на 5,7% (г/г) после роста на 6,3% в январе-феврале. А рост розничных продаж замедлился до 1,7% (г/г) с 2,8% в первые два месяца года.

Важные события предстоящей недели:

В мире продолжает набирать обороты сезон корпоративной отчетности за I квартал. В частности, в США свои финансовые результаты на этой неделе представят более 90 компаний из состава S&P 500, в том числе такие крупные и значимые эмитенты, как Tesla, Intel, UnitedHealth, Boeing, AT&T, Texas Instruments, American Express и многие другие.

На фронте макростатистики стоит обратить внимание на предварительные апрельские индексы PMI по США, Японии и ведущим странам Европы, данные по розничным продажам в США за март, окончательную оценку индекса потребительского доверия в Штатах от Мичиганского университета за апрель, а также мартовские данные по инфляции в Японии и Великобритании.

В банковском комитете Сената США пройдут обсуждения кандидатуры Кевина Уолша на пост следующего председателя ФРС. В Европе запланированы выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард.

На наступившей неделе в Штатах вновь ожидаются несколько крупных IPO. В частности, американский разработчик малых модульных ядерных реакторов X-Energy планирует 22 апреля разместить на Nasdaq 42,9 млн акций по цене $16-19. Объем размещения может составить порядка $750 млн, а капитализация компании по итогам IPO оценивается в $6,9 млрд.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 в результате мощного ралли установил новый исторический максимум. Между тем в настоящий момент индекс выглядит заметно перекупленным, в связи с чем вероятен некоторый период консолидации или даже откат к недавно пробитому уровню 7000 пунктов.

DAX

На дневном графике немецкий DAX в ходе сильного отскока протестировал уровень сопротивления 24 700 пунктов, который сходу пройти не удалось. Индекс находится в зоне существенной перекупленности, поэтому вероятно формирование коррекции с первой целью на 50-дневной скользящей средней, проходящей вблизи 24 000 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 также в ходе отскока достиг уровня сопротивления 4760 пунктов. Индекс выглядит локально перекупленным, ожидаем формирования коррекции с ближайшей целью на 50-дневной скользящей средней в районе 4630 пунктов.