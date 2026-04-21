«Цифра брокер»: Российский рынок акций начал неделю с роста

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Российский рынок акций начал неделю с роста, отыгрывая новое обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке и последовавший за этим взлет сырьевых котировок. Индекс МосБиржи по итогам основных торгов понедельника прибавил 1,09%, достигнув отметки 2753,66 п., в то время как долларовый РТС на фоне укрепления рубля вырос на 2,19% до 1152,97 п. Основным драйвером стало ралли в нефтяных котировках: баррель нефти марки Brent подорожал более чем на 4%, закрепившись выше $95. Рубль также перешел к укреплению: курс доллара США снизился до 75,19 руб., юань подешевел до 11 руб. Индекс гособлигаций RGBI также прибавил 0,17% до 120,30 п. в ожидании смягчения монетарной политики.

В центре внимания инвесторов остается ситуация в Ормузском проливе. Очередное закрытие транспортной артерии Тегераном и захват иранского судна американскими военными спровоцировали ценовое ралли в энергоносителях. Для российского рынка это безусловный позитив, который выражается в росте экспортной выручки, однако глобально такая динамика усиливает инфляционные риски. Мы полагаем, что инвесторы сейчас закладывают в цены сценарий более жесткой политики мировых центробанков: котировки золота опустились до $4830,50 за унцию, так как рынок опасается паузы в снижении ставок ФРС США.

Дополнительную поддержку рынку оказывают внутренние факторы — инвесторы активно закладывают в цены ожидаемое снижение ключевой ставки Банка России на заседании в ближайшую пятницу, 24 апреля. Снижение ключевой ставки с мягким сигналом, аналогичным предыдущим заседаниям, поддержит спрос на дивидендные истории и бумаги компаний с высокой долговой нагрузкой.

Новости, ожидания и торговые идеи. «Промомед» опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2025 год. Выручка увеличилась на 75% до 38 млрд руб., а чистая прибыль выросла в 2,5 раза, достигнув 7,2 млрд руб. Такие результаты обеспечены успехами в сегментах препаратов для терапии диабета и онкологии. По нашим оценкам, дивиденд по итогам года может составить около 12,6 руб. на акцию при распределении 35% скорректированной прибыли. Мы считаем, что «Промомед» остается одной из самых качественных историй в секторе здравоохранения с потенциалом роста котировок к уровню 654,4 руб. на фоне планов по международной экспансии.

Мы ожидаем, что во вторник, 21 апреля, индекс МосБиржи предпримет попытку штурма сопротивления на уровне 2800 п. Поддержкой выступает зона 2700–2720 п. В центре внимания инвесторов сегодня будет финансовая отчетность «Северстали» за I квартал 2026 года, которая станет индикатором состояния дел в черной металлургии на фоне падения внутреннего потребления стали.