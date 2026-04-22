Freedom Finance: Индекс Мосбиржи может вырасти до 2800–2850 пунктов на ослаблении санкционных рисков

Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ожидает в среду «положительных решений» относительно предоставления кредита Украине на 90 млрд евро и прогресса в обсуждении нового 20-го пакета санкций против российской экономики. Потенциально это может означать продолжение эскалации украинского конфликта и ужесточение санкций против России, в том числе со стороны США. На этом фоне переговорный процесс России, Украины и США может опять быть поставлен на паузу на неопределенный срок.

Однако западные СМИ сообщают, что в Россию уже в ближайшее время может снова прибыть группа переговорщиков из США, и это может означать, что либо вопрос о кредите Украине со стороны ЕС опять будет отложен либо предоставлен при условии продолжения мирных переговоров Киевом. Видимо, ранее ЕС делал ставку на поражение партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на недавних парламентских выборах и приход к власти более проевропейского лидера. Однако премьер-министр Петер Мадьяр, видимо, выступает против поддержки Украины и за сохранение нормальных отношений Венгрии и России. Так что судьба кредита не определена, а 20-й пакет санкций пока по-прежнему буксует, так как ни Венгрия, ни Словакия, ни ряд других стран не готовы пока отказываться полностью от российских газа и нефти. Неопределенность вокруг этих вопросов сегодня немного приостановила рост курса рубля, а фондовый рынок демонстрировал нейтральную динамику, несмотря на возобновившийся рост цен на нефть.

В случае если кредит Украине не будет предоставлен, а 20-й пакет санкций будет отложен, у индекса Московской биржи есть шанс для роста в область 2800–2850 пунктов. Курс рубля может колебаться в рамках 74–77 за доллар. Если же заем для Киева согласуют и ограничения против России будут ужесточены, предполагаем, что наиболее доходными и безопасными российскими активами могут стать паи облигационных фондов и фондов денежного рынка, государственные рублевые облигации и банковские вклады, средние ставки по которым остаются двузначными.