«Цифра брокер»: Геополитика в центре внимания

Геополитика в центре внимания

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Российский рынок акций во вторник, 21 апреля, демонстрировал умеренный оптимизм. Индекс МосБиржи по итогам основной сессии прибавил 0,15%, закрепившись на отметке 2757,7 п. В то же время индекс РТС на фоне укрепления национальной валюты вырос на 1,02%, до 1164,68 п. Поддержку рублю оказывает приближение «жирного» налогового периода, а также ослабление индекса доллара США на мировой арене. Американская валюта теряет позиции на фоне охлаждения градуса напряженности на Ближнем Востоке, что снижает опасения относительно ускорения инфляционного давления в США и может повысить шансы на более стремительное снижение ставки ФРС США. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе рубль может протестировать уровни вблизи 70 руб. за один доллар США.

Цены на нефть чутко реагируют на любые новости из Ормузского пролива, где сохраняется угроза перебоев в поставках. Срок временного перемирия истекает уже сегодня, и неопределенность вокруг его продления заставляет рынок закладывать в цены существенную премию за риск. Блокада пролива, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти, уже привела к шоку предложения. Текущая волатильность в нефти — прямая реакция на дипломатические качели: новости о вылете вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад на переговоры сменяются жесткой риторикой иранского КСИР, который настаивает на продолжении блокады до полного снятия санкций. Исход переговоров и настроения обеих сторон продолжат поддерживать волатильность в нефтяных котировках.

Новости, ожидания и торговые идеи. Акции «Евротранса» продолжили затяжное падение, обновляя локальные минимумы. Рынок отыгрывает новости о технических дефолтах по «народным» облигациям. Мы не видим идеи в покупке акций компании, а ловить «падающий нож» в условиях неопределенности с ликвидностью опасно, возможен дальнейший уход котировок вниз. «Северсталь» представила финансовые результаты за I квартал 2026 года: EBITDA рухнула на 54% в годовом выражении, а свободный денежный поток составил минус 40,4 млрд руб. из-за масштабных инвестиций и раздутого оборотного капитала. По нашим оценкам, акции сталеваров в ближайшее время останутся под давлением слабой рыночной конъюнктуры, где пока не намечается выраженного разворота.

Инвесторы будут следить за данными Росстата по недельной инфляции, которые станут финальным аргументом для Банка России перед пятничным заседанием по ставке. Мы полагаем, что у регулятора есть основания как для очередного снижения ставки на 50 б.п., так и для ее сохранения на текущем уровне. Тем не менее более мягкая риторика регулятора может оказать поддержку рынку в возвращении к 2800 п. по индексу МосБиржи.