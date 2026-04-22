Freedom Finance: В фокусе дня – нефть, электроэнергетика и цветные металлы

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global

В среду, 22 апреля, российский фондовый рынок открыл утренние торги небольшим и неустойчивым ростом. Индекс Московской биржи в моменте повышается на 0,03%, хотя в любой момент картина рынка может смениться на такой же небольшой минус. Динамика российского фондового рынка отражает неустойчивые тренды в геополитике и нестабильные цены на нефть.

Мировые цены на "чёрное золото" с утра снижаются, хотя о сильном обвале котировок нефти речь пока не идёт. Цена Brent в моменте падает на 0,7% до $97,78 за баррель. Сегодня ночью президент США Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном, но точных сроков окончания прекращения огня не назвал, при этом заявив, что США сохранят морскую блокаду Ирана и, соответственно, Ормузского пролива, до «заключения сделки» с Ираном. В свою очередь, власти Ирана заявляют о сохранении блокировки Ормуза, пока США сохраняют блокаду.

Фондовый рынок США завершил торги во вторник умеренным снижением, причём не столько на фоне продления Трампом перемирия, сколько в связи с начавшейся процедурой слушаний в банковском комитете Сената США по кандидатуре Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы, который пока публично заявлял о своей приверженности независимости ФРС (а значит, возможно, умеренно жёсткой ДКП и сохранению процентных ставок без изменений). На азиатских рынках фондовые индексы показывают разнонаправленную динамика: японский Nikkei 225 и

южнокорейский Kospi сдержанно повышаются, видимо, на фоне снижения цен на нефть. Индексы других стран Азии, особенно Китая, торгуются в минусе.

Заявления Трампа дезориентируют не только мировые фондовые рынки, но и нефтяной рынок, поскольку непонятно, как долго Ормузский пролив останется заблокированным, а нефть у импортёров, соответственно, в дефиците. Полагаем, что сегодня вероятный диапазон цены Brent составит $95–99 за баррель, котировками в первую очередь будет править геополитика.

Тем временем Россия продолжает получать преимущества от высоких цен на нефть и от спроса постоянных покупателей. Российские эксперты подсчитали, по сообщениям СМИ, что морской экспорт нефти из РФ на прошлой неделе вырос всего за семь дней на 22% до 335 тыс. т в день, даже несмотря на то, что с отгрузками из Новороссийска сохранялась напряжённость из-за атак украинских БПЛА. Рост обеспечили как раз поставки из западных портов Усть-Луга и Приморск, суточный объём экспорта из которых вырос за неделю более чем на 84% и обеспечил 55% всех поставок нефти за рубеж на прошлой неделе. На этих новостях есть смысл обратить внимание на котировки российского нефтегазового сектора, прежде всего, привилегированных акций Транснефти. Наша целевая цена по привилегированным акциям Транснефти составляет 1600 руб. на годовом горизонте, рейтинг – «Держать» (не является ИИР).

Российский рубль на утренних торгах снова дорожает, несмотря на падающую нефть. Пара CNY/RUB торгуется ниже 11 руб., доллар и евро откатились на уровни конца марта - пара USD/RUB снова ниже 75 руб., EUR/RUB ниже 88 руб. Сегодня в течение дня пара USD/RUB может двигаться, по нашему мнению, в коридоре 74-75 руб., CNY/RUB – в диапазоне 10,8-11,2 руб.

Сегодня можно обратить внимание на котировки акций электроэнергетики, которые уже с утра показывают рост. Накануне сильные операционные результаты опубликовала ОГК-2, которая достаточно скупо раскрывает финансовую отчётность, поэтому любая информация о её производственных или финансовых итогах имеет для рынка большое значение. Так, выработка электроэнергии подконтрольными холдингу электростанциями увеличилась за 1 квартал 2026 года в годовом выражении на 3,8% до 16,6 млрд кВтч, а отпуск тепловой энергии предприятиями холдинга за тот же период составил 1,880 млн Гкал - на 8,4% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Акции ОГК-2, по нашему прогнозу, сегодня могут повыситься до 0,3100 руб. за бумагу, показав динамику лучше рынка. Наша целевая цена акции ОГК-2 составляет 0,3250 руб. в годовом горизонте, рейтинг – «Держать» (не является ИИР). Также, по нашему мнению, можно понаблюдать за динамикой акций золотодобытчиков и цветной металлургии на фоне наблюдающегося дефицита цветных металлов в мире и росте котировок драгметаллов.

Сегодня в течение дня нами прогнозируется динамика индекса Московской биржи в коридоре 2740–2790 пунктов.