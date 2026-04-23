«Цифра брокер»: Акции ВТБ снижаются вторую торговую сессию подряд

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Индекс МосБиржи по итогам основной сессии среды подрос на 0,14% до 2761,64 п., в то время как долларовый РТС просел на 0,40% до 1159,98 п. на фоне ослабления национальной валюты. Котировки нефти марки Brent закрепились выше психологической отметки в $100 за баррель. Рубль на этом фоне не смог укрепиться: курс доллара США составил 75,06 руб., юаня — 10,97 руб. Индекс гособлигаций RGBI вырос на 0,41%, достигнув 120,75 п., что отражает растущую уверенность участников рынка в скором смягчении монетарной политики.

Основным драйвером роста длинных ОФЗ выступает замедление годовой инфляции до 5,68% по состоянию на 20 апреля и снижение инфляционных ожиданий населения до 12,9%. Инвесторы стремятся зафиксировать доходности в длинных выпусках с постоянным купоном. Текущее движение носит смешанный характер, фундаментально рост оправдан реальным трендом на дезинфляцию. Спекулятивная же составляющая проявляется в том, что инвесторы заранее отыгрывают будущие шаги Банка России, стремясь зафиксировать доходности на уровне 14-15% годовых до их дальнейшего снижения. Рынок на 90% уверен в снижении ключевой ставки на ближайшем заседании. Снижение на 0,5% уже во многом заложено в котировки, поэтому вероятна консолидация или фиксация прибыли после объявления ставки. Снижение на 1% станет позитивным сюрпризом, который спровоцирует резкое ралли в длинных выпусках, таких как ОФЗ 26248 и 26254.

Новости, ожидания и торговые идеи. Акции ВТБ снижаются вторую торговую сессию подряд. Глава банка Андрей Костин представил амбициозный прогноз: чистая прибыль по итогам 2026 года может превысить 600 млрд руб. при рентабельности капитала выше 20%. Тем не менее бумаги оказались под давлением после оценки дефицита капитала в 700 млрд руб., который потребуется банку к 2027 году для выполнения нормативов. Потребность в докапитализации может сделать дивидендную политику менее агрессивной, чем рассчитывали оптимисты. Также банк подтвердил планы рассмотреть вопрос о дивидендах за 2025 год на наблюдательном совете в мае. Как базовый вариант мы рассматриваем выплату 25-30% от чистой прибыли, что сейчас кажется более реалистичным. По нижней границе это составит 9,7 руб. на акцию, что дает доходность 10,3% к текущей цене.

В среду подорожали акции металлургов. Данные по промпроизводству в марте оказались значительно лучше ожиданий: показатель вырос на 2,3% в годовом выражении после снижения на 0,9% в феврале и на 0,8% в январе. Пока что рано говорить о смене тренда, и сейчас за главный ориентир мы берем именно восстановление строительной отрасли, так как на нее приходится около 60-70% от общих продаж сталеваров. Пока же цены на сталь по-прежнему находятся под давлением, и компании сокращают загрузки мощностей.