«Альфа-Капитал»: С конца марта доллар потерял к рублю уже более 8,1% по официальному курсу ЦБ

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Банк России установил официальные курсы на 23 апреля: доллар — 74,9995 рубля (+41 копейка к 22 апреля, +0,55%), евро — 87,9733 рубля (+20,74 копейки, +0,24%), юань — 10,9931 рубля (+0,40%). На внебиржевых торгах к 9:30 доллар торгуется у 74,96 рубля (−0,18% к официальному ориентиру), евро — у 87,74, юань — у 10,975. Рубль к доллару чуть скорректировался вверх по официальному курсу, но межбанковские котировки снова поджимают вниз: пара USD/RUB держится в диапазоне 74,80–75,46 и пока не торопится выходить за его пределы.

С конца марта доллар потерял к рублю уже более 8,1% по официальному курсу ЦБ. Апрель 2026-го становится одним из наиболее выраженных периодов укрепления рубля за несколько последних лет. При этом на прошлой неделе импульс угас: пара USD/RUB с 17 апреля практически не движется, курсируя в коридоре 74,5–76. Рынок вошёл в режим консолидации в ожидании завтрашнего заседания ЦБ и официального решения Минфина о досрочном возобновлении операций по бюджетному правилу.

После многомесячных блокировок со стороны Венгрии и Словакии послы 27 государств в рамках письменной процедуры одобрили 20-й пакет санкций ЕС, и сегодня, 23 апреля, он вступает в силу. Из финального текста исключён полный запрет на морские перевозки российской нефти и сопутствующие услуги — этот пункт формально согласован, но его реализация отложена до координации с G7. С 25 апреля вводятся ограничения на технические и брокерские услуги для ледоколов и СПГ-газовозов под российским флагом. В «теневой флот» добавлены 46 судов. Для рублёвого рынка содержательнее всего то, чего в пакете нет: полный морской запрет, который мог бы затронуть до 30–40% нефтяного экспорта России, отложен. Это снижает немедленное санкционное давление на экспортную выручку.

RUSFAR CNY за 22 апреля — 0,21%. Рублёвый RUSFAR — 14,47%. При таком разрыве держать юань на межбанке без конвертации нет никакого экономического смысла, и этот структурный стимул продолжает давить CNY/RUB вниз. На утренних торгах пара торгуется у 10,975 — минус 0,27% к закрытию среды.

EUR/USD — 1,1705 (−0,01%): пара буквально замерла после того, как накануне вышли предварительные апрельские PMI Германии и еврозоны. Немецкий составной PMI улучшился сильнее ожиданий — данные подтвердили, что энергетический шок от Ближнего Востока не срывает производственное восстановление в крупнейшей экономике ЕС. Тем не менее прямой реакции в евро не последовало. DXY — 98,485 (+0,07%): индекс доллара держится в узком диапазоне и не даёт ориентиров на существенные изменения. Интересно, что фунт после выхода британского CPI за март (г/г +3,3%, в рамках ожиданий, базовый CPI +3,1%) держится слабее евро: GBP/USD — 1,3488 (−0,15%).

Brent утром торгуется у 103,17 доллара (+1,24%), а накануне в вечерние часы пробивал 106 на фоне новых атак Ирана на суда в Ормузском проливе. S&P 500 по итогам среды +1,05% к закрытию вторника, Nikkei утром -0,76%, Hang Seng -0,91% — азиатские рынки корректируются после рекордных сессий вторника. DAX по данным закрытия среды -0,31%: европейский акционерный рынок под умеренным давлением. Индекс РТС — 1159,98; российский рынок держится около недельных максимумов.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил о невозможности транзита казахстанской нефти по «Дружбе» из-за повреждения российской инфраструктуры. Вице-премьер Александр Новак подтвердил: с 1 мая эти объёмы пойдут по альтернативным маршрутам. Германия рискует потерять ещё около 17% поставок на НПЗ в Шведте, евро получает дополнительный энергетический инфляционный сигнал, а для рублёвых операций возможно сокращение транзитных потоков CNY в рамках казахстанско-китайской нефтеторговли.

Рынок завтра будет следить за двумя вещами сразу. Консенсус аналитиков Альфа-Банка, SberCIB, ПСБ — снижение ключевой ставки ЦБ на 50 б.п. до 14,5%; часть аналитиков допускает шаг до -100 б.п. Само снижение на полпроцента в ценах уже полностью, поэтому курс двинется, скорее, а от тона пресс-конференции Набиуллиной и прогноза на второй–третий квартал. Любой намёк на ускорение темпа снижения ставки потенциально снижает привлекательность рублёвых активов и создаёт импульс вверх по USD/RUB. Параллельно рынок ждёт официальной коммуникации Минфина о досрочном возобновлении операций по бюджетному правилу. Когда Министерство официально подтвердит выход на рынок, первая реакция развернёт USD/RUB к 76–77. Одновременно смягчение тона ЦБ завтра и нулевая инфляция открывают технологическое окно для очередного шага снижения в июне.