«Цифра брокер»: Российские индексы завершили основную сессию четверга в умеренном плюсе

Обзор российского рынка на 24 апреля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Российские индексы завершили основную сессию четверга в умеренном плюсе: индекс МосБиржи прибавил 0,36%, закрепившись на отметке 2771,46 п., в то время как долларовый РТС вырос на 0,58% до 1166,66 п. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI символически подрос на 0,04% до 120,80 п. Рубль при этом заметно просел к основным валютам: доллар США подорожал до 75,96 руб., юань прибавил более 1%, достигнув уровня 11,09 руб.

Геополитическая премия в сырьевых товарах продолжает расти. Президент США Дональд Трамп продлил перемирие с Ираном до 26 апреля, однако морская блокада Ормузского пролива сохраняется. Для рынка это означает, что риск физических перебоев с поставками нефти никуда не исчез, удерживая котировки Brent выше психологической отметки в $100.

Акционеры «ЛУКОЙЛа» утвердили финальные дивиденды за 2025 год в размере 278 руб. на одну акцию. Суммарно за год выплаты составят 675 руб., реестр закроется 4 мая. Несмотря на чистый убыток по МСФО из-за списания зарубежных активов, компания продолжает придерживаться утвержденной дивидендной политики.

«Новабев Групп» представила финансовые результаты за 2025 год: выручка выросла на 10%, достигнув 149,3 млрд руб., а чистая прибыль прибавила 13%, составив 5,2 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 14% и достиг 21,2 млрд руб. Основным локомотивом роста стал розничный сегмент и экспансия сети «ВинЛаб», которая постепенно выходит на этап зрелости. Мы считаем, что двузначный рост EBITDA и эффективное управление долгом подтверждают устойчивость бизнес-модели компании. Бумаги ритейлера остаются привлекательной историей роста с потенциалом щедрых дивидендных выплат, мы рекомендуем сохранять позиции в портфелях.

Новости, ожидания и торговые идеи. Сегодня мы ожидаем консолидацию индекса МосБиржи в диапазоне 2750–2800 п. Все внимание инвесторов приковано к заседанию Банка России по ключевой ставке. До оглашения решения рынок, вероятнее всего, заляжет в «боковик», так как игроки предпочтут не открывать крупных позиций в условиях неопределенности. По нашим оценкам, в текущие цены акций уже заложено снижение ключевой ставки на 50 б.п. до 14,5%. Однако мы полагаем, что если регулятор решится на более резкий шаг и опустит ставку сразу на 100 б.п. до 14%, рынок захлестнет волна покупок. В этом случае индекс МосБиржи может легко пробить сопротивление на уровне 2800 п. и устремиться к новым локальным максимумам.