«Альфа-Капитал»: Рубль переходит к ослаблению перед решением ЦБ

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Банк России установил официальные курсы на 24 апреля: доллар — 74,8349 рубля (−16,46 копейки к 23 апреля, −0,22%), евро — 87,5261 рубля (−44,72 копейки, −0,51%), юань — 10,9441 рубля (−4,90 копейки, −0,45%). На внебиржевых торгах утром доллар находится у 75,86 рубля, евро — 88,62, юань — 11,12. Рыночные котировки торгуются выше официального ориентира ЦБ — по доллару примерно на 1 рубль. Диапазон сессии по доллару с открытия — 74,70–76,15 рубля. За апрель официальный курс доллара снизился на 8%, однако сегодня импульс начинает работать в обратную сторону.

Вчера вечером Минфин официально подтвердил возобновление операций по бюджетному правилу с мая 2026 года. Согласно заявлению ведомства, объём отложенных за март и апрель операций будет учтён при определении майского размера: конкретные цифры появятся в третий рабочий день месяца. Это главный операционный сигнал для рубля на сегодня и ближайшие недели. Пауза, действовавшая с 30 марта, сняла с рынка структурный спрос на валюту. Теперь он возвращается, причём с накопленным за семь недель отложенным объёмом. Рынок отреагировал немедленно: вчера юань на Мосбирже в моменте прибавил 1,2%, до 11,08, а доллар на внебиржевых торгах к концу дня подтянулся в сторону 75,8–76. Это первое с конца марта движение против рубля.

На глобальном валютном рынке доллар торгуется без выраженного тренда. DXY — 98,69 (+0,08%), EUR/USD — 1,1681 (−0,02%), пара зависла в узком диапазоне. По итогам недели EUR/USD потерял около 0,4% — трёхнедельное восстановление евро приостановилось. Немецкий составной PMI за апрель рухнул с 51,9 до 48,3, причём сектор услуг провалился с 50,9 до 46,9. Британские данные дали обратный контраст: составной PMI вырос с 50,3 до 53,6, что объясняет устойчивость GBP/USD на 1,3466. PMI США оказались сильнее ожиданий — 54,0 по промышленности и 51,3 по услугам, S&P Composite 52,0 против 50,3 в марте. Ещё в феврале американский производственный PMI держался ниже 52. Сочетание слабой немецкой и сильной американской статистики в теории должно поддерживать DXY, но рынок воспринимает данные осторожно в ожидании сигнала от ФРС. Hang Seng утром +0,27%, Nikkei +1,00%. Золото — 4681 доллар за унцию (−0,28%).

Переговорный трек США–Иран вошёл в новую фазу жёсткости. Трамп вчера приказал ВМС «стрелять на поражение» в любые суда, замеченные при закладке мин в Ормузе, и объявил об утроении темпа противоминных операций. Спикер парламента Ирана Галибаф, возглавлявший делегацию в Исламабаде, по информации израильских СМИ вышел из переговорной команды под давлением КСИР. Иран обстрелял три судна в проливе. Brent держится у 105,43 доллара.

С возобновлением бюджетного правила нефтяные цены приобретут прямую рублёвую трансмиссию через параметры майских операций Минфина: чем выше Urals в апреле — а он, по данным Ведомостей, уже дороже премиального ESPO, — тем крупнее объём покупок валюты в следующем месяце. Апрельские нефтегазовые НДПИ аналитики оценивают в 700–900 млрд рублей, что создаёт значительный «сверхплановый» поток для будущего пополнения ФНБ.

Европейский Союз в 20-м пакете санкций включил запрет на предоставление услуг СПГ-терминалов российским компаниям с января 2027 года, добавил 46 судов в «теневой флот» и ввёл механизм, позволяющий Совету ЕС запустить полный запрет морских перевозок российской нефти в координации с G7.

Сегодня ЦБ объявит решение по ключевой ставке и даст среднесрочный прогноз. Консенсус аналитиков — снижение на 50 б.п. до 14,5%, небольшая часть допускает шаг до 100 б.п. Само снижение уже учтено в ценах: кривая ОФЗ опустилась, индекс RGBI превысил 121. Поэтому курсовую реакцию стоит ждать, скорее, на тон среднесрочного прогноза. Любой сигнал об ускорении цикла снижения в сочетании с объявлением Минфина о майских объёмах покупок способен дать импульс к USD/RUB 77–78. Сильный рубль апреля принёс импортёрам и потребителям ощутимый позитив в виде замедления инфляции: вторую неделю подряд недельный прирост цен — ноль, годовой показатель стабилизировался в районе 5,8%.

Наиболее вероятный диапазон на следующую неделю — 75,5–79 рублей за доллар, с постепенным тяготением к верхней части. Майское возобновление операций Минфина с учётом накопленного объёма создаст структурный разворот спроса на валюту, который будет системно давить на рубль. Решение ЦБ и среднесрочный прогноз сегодня добавят второй вектор. Если риторика окажется мягче ожиданий — рубль получит ещё один импульс к ослаблению. Риск — резкий разворот переговоров по Ормузу в сторону деэскалации: падение Brent при одновременном старте майских покупок Минфина ударит по рублю с двух сторон сразу.