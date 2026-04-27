«Цифра брокер»: Ожидаем консолидацию индекса МосБиржи в диапазоне 2700–2750 п.

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Российские индексы завершили неделю в минусе, растеряв весь накопленный оптимизм после жестких комментариев Банка России. Индекс МосБиржи по итогам основных торгов пятницы просел на 1,39% до 2733,0 п., а долларовый РТС на фоне волатильности рубля упал на 2,29% до 1139,93 п. Инвесторы негативно отреагировали на обновленные прогнозы Банка России, которые предполагают более длительный период высоких ставок. Индекс гособлигаций RGBI также оказался под давлением, снизившись на 0,75% до 119,89 п. На валютном рынке рубль укрепился: доллар США подешевел до 75,15 руб., юань — до 10,98 руб. Котировки нефти марки Brent скорректировались до $106,35 за баррель.

Центральным событием прошлой недели стало решение Банка России снизить ключевую ставку на 50 б.п. до 14,5% годовых. Несмотря на сам факт смягчения, риторика регулятора оказалась жесткой и охладила пыл покупателей акций. Регулятор заявил, что на заседании рассматривались всего два сценария: сохранение ключевой ставки на прежнем уровне или ее снижение на 0,5 п.п. При этом Банк России сузил прогноз средней ставки на 2026 год до 14–14,5% против прежних 13,5–14,5%, что фактически означает более осторожный путь. По нашему мнению, риски, связанные с усилением глобального инфляционного давления, будут и дальше удерживать регулятора от широких шагов в процессе снижения ставки.

«Группа Самолет» представила финансовые результаты за 2025 год. Выручка компании выросла на 8% по сравнению с 2024 годом, достигнув 366,8 млрд руб., чистый убыток составил 2,3 млрд руб. против чистой прибыли в 8,2 млрд руб. годом ранее. Скорректированная EBITDA выросла на 15% и составила 125 млрд руб. Соотношение чистого долга за вычетом проектного долга и остатков на счетах эскроу к скорректированной EBITDA составило 2,98x. Тем не менее компания сохраняет лидерство по объемам текущего строительства. На наш взгляд, акции застройщика в ближайшее время останутся под давлением высокой ключевой ставки, которая ограничивает доступность ипотеки.

Новости, ожидания и торговые идеи. В начале предпраздничной недели мы ожидаем консолидацию индекса МосБиржи в диапазоне 2700–2750 п. Уровнем поддержки выступает отметка 2700 п., пробой которой может ускорить снижение. Сопротивление теперь закрепилось на уровне 2800 п. Главными драйверами для рынка станут корпоративные отчеты: инвесторы будут следить за публикациями «Яндекса» и «Озона» за I квартал 2026 года (вторник, 28 апреля). Также в фокусе внимания останутся геополитический фон и динамика нефтяных котировок на фоне ситуации в Ормузском проливе.