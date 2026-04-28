Комментарии

«Цифра брокер»: Совет директоров ММК рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года

Обзор российского рынка на 28 апреля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. По итогам основной торговой сессии понедельника индекс МосБиржи практически не изменился, закрывшись на отметке 2732,41 п., в то время как долларовый индекс РТС прибавил 0,94% до 1150,64 п. на фоне укрепления национальной валюты. Рубль отыграл часть потерь: доллар США просел до 74,86 руб., юань — до 10,95 руб. На долговом рынке преобладали продажи: индекс гособлигаций RGBI скорректировался на 0,34% до 119,48 п., реагируя на жесткие комментарии Банка России. Котировки нефти марки Brent выросли на 1,75%, закрепившись выше $108 за баррель.

Главным макроэкономическим драйвером остается риторика Банка России: несмотря на снижение ключевой ставки до 14,5%, регулятор повысил прогнозную траекторию на ближайшие годы, что фактически означает сохранение жестких денежно-кредитных условий дольше, чем рассчитывал рынок. Это оказывает давление на акции компаний с высокой долговой нагрузкой, но поддерживает интерес к инструментам денежного рынка. При этом котировки Brent закрепились выше $108 за баррель: геополитическая премия в цене сырья растет из-за неопределенности вокруг Ормузского пролива, что выступает защитным «щитом» для российского нефтегазового сектора.

Новости, ожидания и торговые идеи. Совет директоров ММК рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Решение обусловлено отрицательным свободным денежным потоком и чистым убытком в размере 14,9 млрд руб. На наш взгляд, отказ от выплат в текущих условиях выглядит логичным шагом для сохранения финансовой устойчивости, однако для частных инвесторов это стало негативным сигналом. Мы полагаем, что в краткосрочной перспективе бумаги останутся под давлением, так как рынок будет перекладываться в более доходные истории металлургического сектора.

Котировки акций «Группы Позитив» оказались под давлением после публикации отчетности за I квартал 2026 года. Несмотря на рост выручки на 45,6% и существенное улучшение операционной эффективности (расходы сократились на 13%), рынок зафиксировал чистый убыток в 1,39 млрд руб. Мы считаем такую реакцию избыточной: бизнес компании носит ярко выраженный сезонный характер, и основные отгрузки традиционно приходятся на конец года. Снижение долговой нагрузки в четыре раза и рекомендация дивидендов в размере 28,08 руб. на акцию подтверждают устойчивость бизнеса.

В ближайшие дни мы ожидаем сохранения индекса МосБиржи в диапазоне 2700–2750 п. Ближайшим уровнем поддержки выступает зона 2690–2700 п. Сегодня будут опубликованы финансовые результаты «Яндекса» и «Озона», которые могут задать вектор движения в технологическом секторе. В отсутствие новых геополитических шоков рынок, вероятнее всего, продолжит боковое движение, фокусируясь на корпоративных историях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги