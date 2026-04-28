Freedom Finance: Российский фондовый рынок начинает день в небольшом минусе

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи IMOEX2 утром 28 апреля снижается на 0,12% и держится у 2729,13 пункта. РТС растет на 0,94%, до 1150,64 пункта, а индекс голубых фишек прибавляет 0,03%. Российский рынок открывается осторожно. Дорогая нефть поддерживает экспортеров, но внешний фон остается нервным из-за Ормуза и ожидания новых корпоративных отчетов.

Brent утром торгуется около $110 за баррель и прибавляет 1,86%, WTI растет на 1,95%, до $98,25, Urals держится около $108,25 за баррель и прибавляет 2,04%. Газ TTF находится около $540,09 за тыс. куб/м и растет на 0,85%. Для российского рынка это сильный сырьевой фон, особенно для нефтегазового сектора, где дорогая нефть напрямую поддерживает ожидания по выручке и денежному потоку.

На рынке металлов картина слабее. Золото снижается на 0,99%, до $4647,34 за унцию, серебро теряет 2,14%, алюминий снижается на 0,62%, медь на 0,48%, платина на 1,75%, палладий на 1,94%. Лучше выглядит только никель, который прибавляет 0,79%. Поэтому поддержка от нефти частично компенсируется коррекцией в металлах и драгоценных металлах.

Рубль утром немного укрепляется. Доллар снижается на 0,08%, до 74,81 рубля, евро теряет 0,20% и держится у 87,573 рубля. Для рынка акций это смешанный сигнал. Сильный рубль сдерживает экспортеров, но дорогая нефть пока для них важнее. При сохранении Brent выше $100 за баррель давление на рубль остается ограниченным.

В лидерах роста утром Роснефть (+0,40%), АЛРОСА (+0,31%), ЛУКОЙЛ (+0,24%), Татнефть (+0,17%) и Ozon (+0,05%).

Ценные бумаги нефтяных компаний растут на фоне сильной нефти и высокой цены Urals.

АЛРОСА выглядит лучше рынка на фоне новости о том, что компания намерена с 2027 года объединить Удачнинский и Айхальский горно-обогатительные комбинаты. Решение нужно для более гибкого управления техникой, персоналом и графиками работы между двумя площадками. В компании рассчитывают, что после объединения смогут быстрее перераспределять ресурсы между объектами и оперативнее принимать производственные решения. При этом в “АЛРОСА” подчеркнули, что такая оптимизация не будет сопровождаться массовыми увольнениями сотрудников.

Ozon держится в плюсе перед публикацией финансовых результатов за 1 квартал 2026 года и стримом для инвесторов, который компания проведет сегодня после отчета.

В аутсайдерах Мечел привилегированные акции (-4,70%), Мечел обыкновенные акции (-2,48%), Самолет (-2,38%), Группа Позитив (-1,42%) и ММК (-1,41%).

Мечел и ММК снижаются на фоне слабого настроения в металлургии и коррекции в промышленных металлах. СД ММК вчера рекомендовал не выплачивать дивиденды из-за сложной ситуации в отрасли.

Самолет остается под давлением из-за осторожного отношения инвесторов к девелоперам после периода высоких ставок и слабого ипотечного спроса.

Группа Позитив корректируется после публикации данных за 1 квартал. Компания сообщила об отгрузках на 2,5 млрд рублей и снижении общих расходов на 13%, но рынок, вероятно, фиксирует прибыль после ожиданий по улучшению показателей.

По корпоративным событиям сегодня день насыщенный. Банк Санкт-Петербург проведет ГОСА, в повестке вопрос дивидендов за 2025 год (наш таргет 375 за акцию). Ozon (таргет 6100 рублей), ВТБ (таргет 100 рублей) и Яндекс (таргет 5000 рублей) опубликуют финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2026 года. По Яндексу рынок ждет сильные цифры. Выручка за 1 квартал может вырасти на 20% г/г, а EBITDA на 40% г/г, до 71 млрд рублей. Также операционные результаты представят Мать и дитя, Henderson и ТГК-1.

Во внешнем фоне главным фактором остается Ормуз. Нефть дорожает из-за неопределенности вокруг переговоров США и Ирана. Рынок по-прежнему закладывает риск перебоев в поставках, хотя резкой новой эскалации за ночь не произошло. Отдельно для России важно, что Иран ранее сообщил об исключениях для России и ряда дружественных стран по пошлинам за проход через Ормузский пролив. Это снижает прямые риски для российских грузов, но не отменяет общего роста стоимости страховки, фрахта и логистики в регионе.

На сегодня жду по индексу Мосбиржи диапазон 2710–2755 пунктов. По доллару базовый диапазон вижу в районе 74,4–75,5 рубля, по евро 87,0–88,2 рубля. По Urals на день ожидаю диапазон $106–110 за баррель. Дорогая нефть остается главным фактором поддержки, но слабость металлов, крепкий рубль и осторожность перед отчетами ограничивают потенциал роста рынка.