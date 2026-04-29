ФГ «Финам»: Рубль на распутье – Минфин вернулся к интервенциям, ЦБ смягчил прогноз

Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам»:

Курс USD/RUB на OTC находится на уровне чуть ниже 75. В целом за прошедшую неделю ситуация с курсом национальной валюты не изменилась, однако волатильность на валютном рынке немного выросла.

Ключевыми новостями прошедшей недели стали:

Решение Минфина о возобновлении операций на открытом рынке в рамках бюджетного правила.

Решение Банка России о снижении ключевой ставки на 50 б.п. до 14,5%.

Минфин сделал заявление о возобновлении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в четверг, 23 апреля. Официальное обоснование возврата к указанным операциям: в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему. Неофициально мы все же предполагаем, что несмотря на то, что курс рубля не таргетируется и является плавающим (что неоднократно подчеркивается в риторике Э. Набиуллиной), по факту слишком сильное укрепление рубля не выгодно с точки зрения наполняемости бюджета. Полагаем, что Минфин все же мог руководствоваться в том числе и этой причиной.

Решение Минфина означает, что при текущих ценах на нефть будут осуществляться покупки иностранной валюты на рынке с целью наполнения ФНБ. По нашим приблизительным оценкам, в случае сохранения цен на Urals на текущем уровне объем покупок за месяц может составить чуть менее 400 млрд руб. или порядка 13 млрд руб. в день. На фоне объявления Минфина курс USD подрос в четверг чуть более чем на 1% и в моменте превысил отметку 76 руб. Однако надолго данного локального бычьего тренда не хватило.

В пятницу, 24 апреля, Банк России принял решение по ключевой ставке. Ожидаемо ставка была снижена на 50 б.п. до 14,5%. Вместе с тем, как мы и предполагали, регулятор стал более осторожным. Так как заседание было опорным, ЦБ обновил свой среднесрочный прогноз. Теперь прогноз по средней ключевой ставке повышен на 2026 г. до 14-14,5% vs. 13,5-14,5% ранее, а прогноз на 2027 г. по среднему ключу сдвинут на 8-10% vs. 8-9% в более раннем прогнозе.

Согласно нашим расчётам, это соответствует ставке 12-13,75% на конец текущего года vs. 10-14% в февральском прогнозе. Итог стал консервативнее.

Особого внимания заслуживает пресс-конференция главы Банка России Э. Набиуллиной, на которой Председатель озвучила тезис о том, что обсуждение велось вокруг сохранения ключа на прежнем уровне 15% и снижения на 50 б.п. Одной из главных тем и факторов неопределенности остается ближневосточный кризис. Несмотря на то, что на краткосрочном треке Россия получает преимущество от роста цен на нефть, глобальная стагфляция может отразиться и на ситуации на внутреннем контуре («импорт инфляции»). Кроме этого, в долгосрочной перспективе сокращение мирового спроса на нефть может привести к обратному процессу (снижению мировых нефтяных цен), усилить давление на курс рубля, вынудить Минфин увеличить заимствования, что также является проинфляционным фактором.

В свежем аналитическом обзоре «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» ЦБ отмечает, что в апреле ожидания населения по инфляции на годовом горизонте снизились до 12,9%. Они остаются повышенными, сохраняясь в диапазоне значений 2024-2025 годов. Ожидания на 5 лет не изменились и были равны 11,8%. Наблюдаемая населением годовая инфляция уменьшилась до 14,6%. В то же время касаемо ситуации в бизнесе ЦБ пишет, что в большинстве отраслей ценовые ожидания несколько выросли. При этом они уменьшились в добыче полезных ископаемых, энергетике и сфере услуг. В торговле в целом ожидания немного повысились за счет розничного сегмента и торговли автомобилями, в оптовом сегменте ожидания снизились. Средний темп прироста отпускных цен, ожидаемый предприятиями в следующие 3 месяца, уменьшился до 4,7% в пересчете на год.

Технически ситуация для курса доллара за неделю не изменилась. Все еще сохраняется вероятность продавливания медведями курса до 74 руб. и далее к 72,2 руб. Вместе с тем определенный оптимизм внушает отсутствие уверенного пробоя USD/RUB ниже кластера 74,7-75.