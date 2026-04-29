«Цифра брокер»: Российский рынок акций демонстрировал пессимистичные настроения

Обзор российского рынка на 29 апреля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Российский рынок акций демонстрировал пессимистичные настроения. Индекс МосБиржи по итогам основной сессии вторника просел на 1,31% до 2696,58 п., впервые с начала года закрывшись ниже психологической отметки 2700 п. Индекс РТС потерял 1,16%, остановившись на уровне 1137,27 п. Индекс гособлигаций RGBI также скорректировался до 119,36 п. Причиной ухудшения настроений на фондовом рынке может быть сдержанный сигнал со стороны Банка России по итогам опорного заседания в апреле и ужесточение прогноза по средней ключевой ставке в 2026 году с 13,5-14,5% до 14-14,5%. Инвесторы видят риски более длинных пауз между шагами регулятора в перспективе 2026 года. Тем не менее мы не исключаем в последующем смягчения риторики в случае снижения внутренних рисков, связанных с инфляционными ожиданиями и бюджетной политикой, а также снижения внешних рисков ввиду конфликта на Ближнем Востоке. По нашим оценкам, риторика Банка России не стала существенно более жесткой, трек на дальнейшее снижение ключевой ставки в 2026 году продолжится, тогда как к концу года она по-прежнему может опуститься до 11,5-13,5%, что соответствует нашему базовому прогнозу.

Главным макроэкономическим шоком стало заявление ОАЭ о выходе из ОПЕК+ с 1 мая. Хотя в моменте это подстегнуло волатильность, физический дефицит сырья из-за блокады Ормузского пролива остается определяющим фактором: нефть марки Brent взлетела выше $110 за баррель. Мы полагаем, что демарш Эмиратов в долгосрочной перспективе несет риски для устойчивости альянса, но сейчас рынок сфокусирован на геополитическом тупике между США и Ираном.

ОАЭ планируют наращивать добычу, исходя из национальных интересов. В долгосрочной перспективе это может привести к профициту предложения на нефтяном рынке и увеличивает риски прочности и значимости ОПЕК+. Тем не менее локально это может оказать поддержку нефтяному рынку и снизить размер премии в условиях ограниченного предложения из-за блокировки Ормузского пролива.

Новости, ожидания и торговые идеи. «Озон» представил операционные результаты за I квартал: GMV вырос на 36% до 1,14 трлн руб., а чистая прибыль составила 4,5 млрд руб. против убытка годом ранее. Несмотря на позитивные показатели, инвесторы фиксировали прибыль в бумагах на фоне общего негатива. Мы полагаем, что выход на стабильную прибыльность и фокус на сокращение долговой нагрузки укрепляют кейс «Озона», а текущую просадку можно рассматривать как возможность для покупки.

Публикация сильных результатов «Яндекса» за I квартал также не стала поводом для роста акций. Тем не менее темпы роста выручки свыше 20%, повышение рентабельности по EBITDA до 19,7%, кратный рост скорректированной чистой прибыли и околонулевая долговая нагрузка подчеркивают привлекательность компании.

Сегодня мы ожидаем попыток индекса МосБиржи стабилизироваться в диапазоне 2680-2720 п. Инвесторы будут следить за еженедельными данными Росстата по безработице — снижение напряженности на рынке труда может стать катализатором для роста фондового рынка.