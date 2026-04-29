Freedom Finance: Сбер отчитался по МСФО лучше прогнозов 

Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global:

Котировки обыкновенных акций Сбера с начала торгов 29 апреля поднимаются на 0,47%, до 321,31 руб. за акцию, при умеренно негативной динамике на рынке в целом.

Корпорация представила отчетность по МСФО за первый квартал. Согласно данным релиза, чистая прибыль эмитента выросла на 16,5% в годовом выражении (г/г), до 507,9 млрд руб., что оказалось немного лучше консенсуса, прогноз аналитиков Freedom Finance Global был превышен на 3%. Динамика этого показателя была обусловлена увеличением чистого процентного дохода на 18,2% г/г, до 984,3 млрд руб., при повышении операционных затрат только на 15,8% г/г, а также ростом комиссионных доходов на 0,6%, до 204,5 млрд руб., после снижения в прошлом году.

В начале апреля Сбер также представил достаточно сильную операционную отчетность за первый квартал. Объем розничного кредитного портфеля, в котором 67% займов были ипотечными, увеличился на 2,3%, до 19 трлн руб. Таким образом, без вклада льготных программ жилищного кредитования итоги банка оказались бы менее впечатляющими. Обыкновенные акции Сбера положительно отреагировали на публикацию результатов по МСФО. Однако, на наш взгляд, главной инвестиционной идеей в этих бумагах являются объявленные дивиденды за 2025 год в размере 37,64 руб. на акцию с доходностью в 11,7%. Полагаем, что годовое общее собрание, назначенное на 30 июня, примет рекомендацию совета директоров. Чтобы попасть в реестр для получения дивидендов, закрывающийся 20 июля, необходимо приобрести бумаги не позднее 17 июля.

Наша целевая цена по обыкновенной акции Сбербанка — 340 руб., рейтинг — «держать» (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией).