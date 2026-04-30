Freedom Finance: Чистая прибыль ДОМ.РФ выросла почти вдвое

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:

ДОМ.РФ отчитался по МСФО за первый квартал повышением чистой прибыли на 83% г/г, до 28,5 млрд руб., что уложилось в прогнозный диапазон Freedom Finance Global 28–32 млрд руб.

Главным драйвером роста стало повышение чистых процентных доходов на 43% г/г, до 48,6 млрд руб. Процентные доходы выросли до 223,8 млрд руб., а процентные расходы продемонстрировали околонулевую динамику и составили 173,2 млрд руб. Это говорит о заметном улучшении процентной маржи и более эффективной структуре активов.

Комиссионные доходы увеличились на 45% г/г, до 3,9 млрд руб., а чистые комиссионные доходы составили 3,7 млрд руб. Дополнительный вклад в результат внесли доходы от инвестиционной недвижимости и операций с финансовыми инструментами, где результат стал положительным после убытка годом ранее.

При этом расходы и резервы тоже растут. Административно-хозяйственные издержки увеличились на 24% г/г, до 11,9 млрд руб., в основном из-за роста затрат на персонал. Резервы под кредитные убытки по долговым финансовым активам были повышены до 9,3 млрд руб. против 6,7 млрд руб. годом ранее. Это нормальный фактор для бизнеса, связанного с ипотекой, проектным финансированием и строительным циклом.

Баланс остается сильным, собственные средства выросли до 500,9 млрд руб. против 470 млрд руб. на конец 2025 года, а активы достигли 6,66 трлн руб. Кредитный портфель остается крупнейшей статьей активов и составляет 5,24 трлн руб.

По мультипликаторам ценные бумаги компании выглядят недооцененными. При цене в 2200 руб. и прибыли за первый квартал 28,5 млрд руб. форвардный P/E на базе годового темпа прибыли находится около 3,5х, а P/BV составляет примерно 0,8х. При этом годовая рентабельность капитала при сохранении текущей динамики может оставаться выше 20%. Для финансовой компании с рейтингами ААА и устойчивой прибылью такая оценка выглядит умеренной.

Наш таргет по акции ДОМ.РФ — 2500 руб., рейтинг — «держать», (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией). Привлекательность бумаги для инвестиций заключается в первую очередь в ускорении роста прибыли и высокой процентной марже. Ключевые риски —высокая ставка, охлаждение ипотечного кредитования и вероятность повышения отчисления в резервы во втором полугодии.