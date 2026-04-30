Freedom Finance: Акции Ленты вернулись в зону покупки после коррекции

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:

Лента представила результаты МСФО за первый квартал. Выручка ретейлера выросла на 23,4% г/г, до 306,9 млрд руб., при прогнозе Freedom Finance Global в пределах 300–310 млрд руб. Розничные продажи увеличились на 23,7% г/г, до 304,7 млрд руб. Валовая прибыль поднялась на 22,2% г/г, до 67,0 млрд руб. EBITDA (до применения стандарта IFRS 16) снизилась на 0,7% г/г, до 16,4 млрд руб., а чистая прибыль сократилась на 16,3% г/г, до 5,0 млрд руб.

Сопоставимые продажи выросли на 6,8%, средний чек увеличился на 6,6%, трафик остался вблизи уровней прошлого года. Онлайн-продажи увеличились на 18,8% г/г, до 21,1 млрд руб.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы увеличились на 30,1% г/г, до 62,0 млрд руб. Давление дали расходы на персонал, аренда, коммунальные расходы, онлайн-доставка и интеграция новых активов. На этом фоне под давлением оказалась прибыль, а маржа EBITDA снизилась до 5,3% против 6,6% годом ранее.

Долговая нагрузка по NetDebt/EBITDA повысилась с 0,6x на начало года до 0,8х, но остается вплоне комфортной для ретейлера, занятого активным расширением сети. За квартал Лента открыла 395 магазинов, включая 263 точки в формате «у дома», 101 дрогери и 11 супермаркетов. Это поддерживает рост выручки, но временно давит на маржу.

Собственный прогноз EBITDA на 2026 год пересматриваем с 90–94 млрд руб. до 84–88 млрд руб. при выручке в пределах 1,33–1,38 трлн. Ориентир по чистой прибыли: 34–37 млрд руб. Это ниже результата 2025 года, но не меняет долгосрочную идею. Лента продолжает быстро расти, а основное давление сейчас связано не с падением спроса, а с затратами на расширение и интеграцию.

С учетом чистого долга EV можно оценить около 305 млрд руб. На наших прогнозах на 2026 год бумага торгуется примерно с EV/EBITDA 3,5–3,6x, P/E 6,4–6,9x и P/S около 0,17x. Это умеренная оценка для компании, которая растет по выручке более чем на 20% г/г.

Для сравнения, ИКС 5 в первом квартале показала рост выручки на 11,3% г/г, до 1,19 трлн руб., а скорректированная EBITDA до IFRS 16 выросла на 25,8%, до 64,3 млрд руб., при марже 5,4%. У ИКС 5 маржа сейчас немного выше, а динамика EBITDA лучше, но Лента растет быстрее по выручке и имеет ниже долговую нагрузку. По мультипликаторам компании уже близки, но профиль роста у Ленты более агрессивный, а у ИКС 5 более устойчивый и масштабный.

После годового отчета мы писали, что оптимальная зона входа в акции Ленты находится в диапазоне 2000–2050 руб. при таргете 2300–2400 руб. После коррекции бумага торгуется около 2026 руб. и фактически вернулась именно в эту зону. Учитывая это, текущее снижение можно рассматривать не как ухудшение инвестиционной идеи, а как появление более комфортной цены для аккуратного набора позиции.

Наш прогноз относительно компании остается умеренно позитивным. Сильная выручка подтверждает, что Лента продолжает расширять долю рынка, но слабая маржа показывает, что быстрый рост обходится довольно дорого. Таргет по акции Ленты сохраняем в диапазоне 2300–2400 руб. на горизонте 12 месяцев. Потенциал роста составляет 13–18%. Покупка на текущих уровнях выглядит оправданной, но позицию все же лучше набирать постепенно.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.