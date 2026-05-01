Freedom Finance: Операционные показатели Аэрофлота отражают глобальные тренды

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:

Мировой рост пассажирских авиаперевозок в марте 2026 года замедлился до 2,1% г/г после 6,1% в феврале, следует из данных IATA. Эта динамика обусловлена в первую очередь ситуацией на Ближнем Востоке, где объем пассажирского авиасообщения обрушился на 58,6% из-за военных действий. Вне региона спрос продолжает расти примерно на 8%, а коэффициент загрузки кресел достиг рекордных 83,6%. Одновременно IATA предупреждает о риске дефицита авиатоплива в Азии и Европе из-за сбоев поставок из Персидского залива и уже фиксирует рост стоимости билетов.

Для отрасли это означает ухудшение внешнего фона. Спрос остается, но его структура меняется, и растет давление на издержки через топливо и логистику. Для российских авиакомпаний это двойственный эффект, так как с одной стороны, ограничение международных маршрутов и перестройка потоков сдерживают рост, а с другой стороны высокий спрос на внутренние перевозки и частичное восстановление международных направлений поддерживают загрузку и выручку.

Результаты Аэрофлота по РСБУ за первый квартал это подтверждают. Выручка компании выросла на 5,7% г/г, до 172,3 млрд руб. на фоне увеличения пассажирооборота на 10,5% и роста международных перевозок на 19,1%. Загрузка кресел достигла 91,3%, что значительно выше среднерыночных уровней. При этом компания смогла замедлить рост себестоимости до 3,1% г/г, что ниже темпов роста выручки.

На уровне операционной эффективности есть улучшения, так как валовый убыток сократился более чем в два раза до 3,5 млрд руб., а в марте компания уже вышла на валовую прибыль 1,6 млрд руб. Это указывает на постепенный выход из сезонной просадки первого квартала.

Однако давление остается на уровне финансового результата, потому что чистый убыток составил 12,6 млрд руб. против прибыли 56,6 млрд руб. годом ранее. Ключевой фактор падения прибыли заключается в курсовой переоценке, давшей отрицательный эффект в 6,3 млрд руб. против положительного эффекта 59,5 млрд руб. год назад. Также выросли процентные расходы на фоне увеличения долговой нагрузки.

Дополнительный риск для финансовых результатов компании еще впереди, он должен будет отразить в них подорожание авиатоплива. Уже сейчас расходы на авиаГСМ выросли на 2,0%, и с учетом предупреждений IATA о возможном дефиците в Азии и Европе давление на маржу может усилиться во втором и третьем кварталах.

В итоге текущая динамика подтверждает, что операционно Аэрофлот постепенно стабилизируется, но финансовый результат остается чувствительным к внешним факторам, а именно курсу рубля, стоимости топлива и геополитике.

С инвестиционной точки зрения наша прежняя идея практически реализована. Наш таргет по акциям Аэрофлота на уровне 45 руб. на текущий момент почти достигнут, поэтому мы закрываем идею и переводим бумаги в статус «на пересмотр» до выхода отчетности по МСФО, которая даст более полную картину по прибыли, долговой нагрузке и денежному потоку (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией).