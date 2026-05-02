Freedom Finance: Российский фондовый рынок открылся небольшим снижением и торговался в минусе

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global

В пятницу, 1 мая, российский фондовый рынок открылся небольшим снижением и торговался в минусе весь праздничный день. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру понизился на 0,48%, по-прежнему оставаясь ниже 2700 пунктов.

На Ближнем Востоке опять «запахло порохом», как сообщают западные СМИ, в США обсуждается вопрос о наземной операции, что соответствующим образом отражается на нефтяных котировках. Цена нефти Brent выросла на вечерних торгах на 0,24% до $111,41 за баррель.

Геополитический фон вокруг России тем временем остаётся сложным, в Евросоюзе говорят о том, что к лету главами всех стран может быть одобрен новый 21-й пакет санкций, а с конца апреля ЕС прекратил импорт российского газа, что генерирует «медвежьи» настроения на фондовом рынке.

Лидерами роста на российском рынке акций оказались акции «Акрона» (+1,9%), скорее всего, в связи с новостями о росте экспорта минеральных удобрений российскими компаниями за 1 квартал 2026 года на 16% в годовом выражении. Лидерами понижения оказались акции ЛУКОЙЛа (-5,1%), видимо, в преддверии наступления 4 мая даты закрытия реестра акционеров для получения дивидендов.

Мы полагаем, что в понедельник индекс Мосбиржи может двигаться в диапазоне 2600-2700 пунктов. Ожидаем значения курсов доллара, евро и юаня к рублю после праздников: 74–77 руб., 87–90 руб. и 10,9–11,5 руб., соответственно.