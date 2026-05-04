«Цифра брокер»: Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии подрос на 0,7%

Обзор российского рынка на 4 мая

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. В четверг, 30 апреля, индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии подрос на 0,7%, достигнув отметки 2658,21 п., долларовый РТС прибавил 0,8% до 1119,49 п. Несмотря на попытку коррекции, рынок акций завершил короткую предпраздничную неделю в минусе. С начала года индекс МосБиржи теряет 3,92%, тогда как РТС вышел в небольшой плюс благодаря сохраняющейся нефтяной премии. На рынке облигаций индекс госбумаг RGBI прибавил 0,2% до 119,70 п., не находя драйверов для уверенного роста на фоне ожиданий сохранения жесткой денежно-кредитной политики.

Участники рынка закладывают паузу в снижении ключевой ставки Банком России, несмотря на замедление годовой инфляции до 5,72% и в целом позитивные данные по росту экономики за март и за I квартал 2026 года (рост российского ВВП в I квартале, по данным Минэкономразвития, составил 1,8%). При этом оперативная статистика Росстата указывает на перегрев потребительского спроса: оборот розницы в марте подскочил на 6,2%, что значительно выше прогнозов. Драйвером выступает рост реальных зарплат на 8,6%. Для рынка это сигнал, который говорит о том, что инфляционные риски остаются высокими.

Котировки нефти Brent снизились на 5% по сравнению с предыдущим днем, несмотря на сохранение негативного новостного фона вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Снижение цен не выглядит как реакция на какие-то конкретные новости и является следствием повышенной волатильности, наблюдаемой с начала конфликта. При этом страны-участники ОПЕК+ договорились об увеличении квоты по добыче нефти в июне на 188 тыс. баррелей в сутки, что потенциально поставит нефтяные котировки под давление.

Новости, ожидания и торговые идеи. Совет директоров «ВсеИнструменты.ру» рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2026 года в размере 4 руб. на акцию, что эквивалентно общей сумме выплаты в размере 2 млрд руб. Общее собрание акционеров назначено на 9 июня, а дивидендная доходность к текущим котировкам составляет 5,5%.

«Фабрика ПО» приняла решение отложить IPO на Московской Бирже, объяснив его текущей рыночной конъюнктурой. Вероятнее всего, решение связано с временным арестом активов, наложенным Арбитражным судом Москвы.

Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО за 2025 год составила 1,307 трлн руб. против с 1,219 трлн руб. годом ранее. При этом выручка сократилась на 9% до 9,77 трлн руб. Операционный денежный поток вырос на 24% (2,9 трлн руб.), а свободный денежный поток составил 294 млрд руб., что в восемь раз превышает показатель 2024 года.