«Цифра брокер»: Котировки нефти марки Brent выросли на 2,11%, до $113,97 за баррель

Обзор российского рынка на 5 мая

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. По итогам основной торговой сессии понедельника индекс МосБиржи снизился на 1,41% до 2620,82 п., долларовый индекс РТС потерял 2,24% и закрылся на отметке 1094,42 п. Технической причиной для такой динамики стало падение акций ЛУКОЙЛа после наступления дивидендной отсечки — бумаги компании занимают 15,97% в составе индекса МосБиржи. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI не показал существенной динамики, снизившись на 0,01%.

Российская валюта ослабла на 0,61% до 76,49 руб. за доллар США. Давление на курс рубля оказывает ожидание возвращения Минфина на валютный рынок, который 8 мая объявит объемы операций на рынке. Мы ожидаем, что в мае объем покупок может составить до 0,4 трлн руб. (до 19 млрд руб. в день). Это связано с высокими ценами на нефть марки Urals, по которой будет рассчитываться НДПИ: Минэкономразвития объявило, что данная цена за апрель составит $94,87 за баррель. В мае же налоговая цена нефти останется высокой, что вынудит Минфин совершать покупки на валютном рынке. Кроме того, продажи валютной выручки экспортерами в мае могут снизиться в связи с прохождением масштабного налогового периода. В совокупности это может ослабить рубль до 79-82 руб. за доллар США со второй недели мая.

Котировки нефти марки Brent выросли на 2,11%, до $113,97 за баррель, что связано с новой эскалацией на Ближнем Востоке. В краткосрочном периоде нефть, вероятнее всего, продолжит свой рост, однако если и конфликт будет продолжаться, это грозит ускорением мировой инфляции и замедлением мировой экономики.

Новости, ожидания и торговые идеи. Акционеры «Хэдхантера» утвердили итоговый дивиденд за 2025 год в размере 233 руб. на акцию, дата закрытия реестра акционеров — 12 мая. Дивидендная доходность относительно текущих цен составляет приблизительно 8%.

Акционеры «ЭсЭфАй» утвердили финальные дивиденды за 2025 год в размере 172 руб. на акцию. Всего на выплату будет направлено порядка 8,02 млрд руб. Дивидендная доходность составляет около 16,9%, а с учетом специального дивиденда из-за продажи «Европлана» общие выплаты за 2025 год составят 1074 руб. на акцию. Дата закрытия реестра — 15 мая.

В рамках суда над основателем «РусАгро» Вадимом Мошковичем был наложен обеспечительный арест на все имущество бизнесмена, а также на 100% акций компании. Акции могут изъять в доход государства, генпрокуратура оценила стоимость арестованных бумаг на сумму более 1,174 млрд руб. Акции «РусАгро» на эту новость отреагировали противоречиво, показав рост котировок на 4,76%.