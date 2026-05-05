Freedom Finance: Рынок акций РФ начинает торги очень низкой волатильностью

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи утром 5 мая прибавляет 0,08% и поднимается к 2623 пунктам. Рынок открывается сдержанно после резкого роста нефти накануне на фоне обострения на Ближнем Востоке. Иран нанес удары по нефтяной инфраструктуре ОАЭ, что усилило риски перебоев поставок в регионе и спровоцировало скачок цен на нефть. При этом инвесторы в акциях действуют осторожно и частично фиксируют прибыль после предыдущего роста.

Brent держится около $114 за баррель, но немного корректируется на 0,3%, WTI снижается на 2,3% до $104. Российская Urals торгуется около $117,5 за баррель и почти не меняется в цене во вторник утром. Природный газ снижается в стоимости на 0,6% и торгуется около $583 за тыс. куб/м. Таким образом, внешний сырьевой фон остается сильным, но после резкого роста начинается локальная коррекция.

На рынке металлов динамика смешанная. Золото растет на 0,5% до $4556 за унцию, серебро прибавляет около 0,1%, платина и палладий также в небольшом плюсе. Это указывает на сохранение спроса на защитные активы на фоне геополитической неопределенности.

Рубль практически не меняется. Доллар снижается на 0,05% до 75,6 рубля, евро на 0,11% до 88,3 рубля. Поддержку российской валюте продолжает оказывать дорогая нефть, но влияние частично нивелируется ожиданиями возобновления операций Минфина в рамках бюджетного правила и завершением налогового периода.

В лидерах роста МКБ (+0,72%), Полюс (+0,23%), Магнит (+0,44%), ЭН+ Груп (+0,12%) и Ростелеком (+0,13%).

Рост Полюса отражает подъем цен на золото.

В электроэнергетике и телекомах сохраняется стабильный спрос в дивидендный сезон.

В числе аутсайдеров Мечел (прив.) (-1,23%), Мосэнерго (-0,92%), Совкомфлот (-0,55%), Сургутнефтегаз (-0,47%) и ФосАгро (-0,41%).

Снижение выглядит как локальная фиксация прибыли и перераспределение средств в более защитные истории.

В корпоративной повестке сегодня Русагро, где рассматривается по существу антикоррупционный иск о передаче государству имущества Мошковича. Также закрываются реестры под дивиденды Таттелекома, Пермэнергосбыта и привилегированных акций Пермэнергосбыта. КМЗ проведет заседание совета директоров по дивидендам.

Внешний фон остается напряженным. Геополитическая премия в нефти усилилась после ударов по инфраструктуре ОАЭ, но рынок уже начинает учитывать вероятность последующей коррекции цен в случае деэскалации, о чем ранее заявлял Дональд Трамп.

В течение дня индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2600-2680 пунктов. Курс доллара может остаться в коридоре 75-77 рублей, евро 87-89 рублей.